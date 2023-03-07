Это может произойти уже летом этого года.

Астролог Влад Росс рассказал, что правление диктатора Владимира Путина близится к концу. По его словам, весной 2023 года будет решающая битва, а уже в июне мы будем отмечать нашу победу.

"После перехода Юпитера из знака войны в знак мира, то есть в знак Тельца, можно будет говорить об окончании войны. Особенно – когда Путин уйдет из жизни, а это может случиться весной-летом", – сказал Росс в комментарии "Главреду".

Эксперт обрадовал и тем, что Украина не будет жить под постоянными обстрелами. Он предсказал развал Российской Федерации, а соответственно нам никто не сможет угрожать.

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Самые опасные города

Пока война в Украине продолжается, астролог Яна Тимощук предупреждает, что в зоне риска находятся несколько городов.

Опасность, по ее словам, нависла над Мелитополем, Запорожьем, Днепром, Черниговом, Кривым Рогом, Житомиром и другими городами. Есть риск, что оккупанты будут бомбить жилые дома.

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