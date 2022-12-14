В четверг некоторым знакам Зодиака стоит отдохнуть и не напрягаться.

15 декабря гороскоп по картам Таро сулит Водолеям успехи на работе. А вот Весы рискуют оказаться униженными. Что ждет в четверг другие знаки Зодиака - читайте ниже.

Овен

Овнов ждет серьезный разговор. Возможно, вам придется ответить за слова, сказанные сгоряча. Найдите в себе силы и признайте ошибку.

Телец

15 декабря Тельцов ждет приятная новость. Вы можете получить сообщение от давнего знакомого, который порадует вас интересной информацией. К вечеру карты Таро сулят Тельцам отдых в кругу хороших друзей.

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Близнецы

Близнецам повезет на любовном фронте. Вы найдете общий язык со своей второй половинкой. А те, кто еще не встретил свою судьбу, могут рискнуть и отправиться на свидание.

Рак

В четверг Раки будут загружены делами. На вас "навалятся" спонтанные хлопоты, однако не стоит огорчаться. Все старания приведут Раков к заслуженному вознаграждению.

Лев

Львам стоит уделить время своей семье. Вы давно не радовали близких, а потому сделайте им приятный сюрприз. Не жалейте денег и времени, семья - важнее всего.

Дева

Дев ждет беззаботный день, они смогут отдохнуть, прогуляться с друзьями и забыть обо всех проблемах. Вы заслужили все это, а потому смело отложите все дела и насладитесь релаксом.

Весы

Непростой день ждет Весов. Вы можете опозориться из-за своих поспешных решений. Избежать унижения Весам поможет работа над ошибками. В этом вам спасут окружающие, не отказывайте от поддержки друзей.

Скорпион

Скорпионы в четверг отправятся на шоппинг. Карты Таро сулят вам отдых от шумных компаний и время, которое вы можете посвятить только себе. Однако вечером стоит уделить внимание второй половинке, без вас она могла заскучать.

Стрелец

15 декабря Стрельцам лучше не привлекать к себе внимание. Вокруг вас затаились враги, которые попробуют причинить вам боль. Осторожнее с посторонними, карты Таро сулят Стрельцам немало проблем из-за незнакомцев.

Козерог

Козероги сорвут большой куш. Вам невероятно повезет. Козероги могут получить щедрую прибавку к зарплате или большую премию.

Водолей

Водолеи будут победителями. Начальство заметило все ваши старания. Вас ждет повышение по карьерной лестнице. Однако вместе с этим Водолеи получат новые обязанности, которые нельзя игнорировать.

Рыбы

15 декабря Рыбы рискуют поссориться с друзьями. Не давайте себя в обиду и четко отстаивайте свои границы.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что три знака Зодиака пополнят свой кошелек уже в январе 2023.

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