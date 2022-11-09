Что сулят карты другим знакам Зодиака - читайте в УНИАН.

10 ноября станет непростым днем для многих знаков Зодиака. Одним повезет в любви и они будут купаться в ласке, а других может ждать лишь негатив. Гороскоп по картам Таро предсказывает немало испытаний.

Овен

Овнам в этот день придется бороться не только с окружением и обстоятельствами. Карты Таро пророчат этому знаку борьбу с самим собой. Не бойтесь брошенного вызова, пройдите эту проверку с достоинством и судьба обязательно вознаградит вас в будущем.

Телец

Тельцам выпала карта "Верховная жрица". Она сулит много мистики. 10 ноября вам лучше стать наблюдателем и не вмешиваться в события вокруг. Однако если Тельцы не смогут оставаться в стороне, им стоит понимать, что за это они получат немало хлопот и проблем.

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Близнецы

Близнецов 10 ноября ждет серьезный выбор. Карты Таро пророчат, что в этот день вам придется решить свою судьбу, расставить новые приоритеты и отбросить все сомнения. Не переживайте, ведь после этого вас будет ждать приятное вознаграждение.

Рак

В этот день Раков ждет гармония. Вы поймете, что уже достигли поставленной цели, а потому нужно двигаться дальше и достигать новых вершин. Это осознание не будет грустным, карты Таро сулят вам позитивные эмоции.

Лев

Львам крупно повезло, им выпала редкая и счастливая карта Таро - "Паж Кубков". Она сулит приятное общество, разговоры по душам, веселые компании и даже новые знакомства.

Дева

Девы 10 ноября могут столкнуться с интригами, подлостью, обманом и печалью. Карты советуют вам присмотреться к своему окружению и новым знакомым. Скорее всего, весь негатив идет именно от них. Вычеркните сомнительных людей из своей жизни.

Весы

В этот день вам придется наконец покинуть зону комфорта. Вынужденный покой останется в прошлом, Весов ждет внезапное путешествие и спонтанный отдых. Принимайте все подарки судьбы и откажитесь от изнуряющей работы.

Скорпион

Скорпионов ждет настоящая романтика. Любовное свидание, приятный вечер со второй половинкой или внезапное знакомство с человеком, который вас осчастливит - этот день принесет немало приятных сюрпризов.

Стрелец

Стрельцам карты советуют избегать рисков и внимательнее относится к своим деньгам. 10 ноября вам стоит пересмотреть свои траты и подумать, не было ли сомнительных вложений. Попробуйте спасти свои деньги и откажитесь от сделки.

Козерог

10 ноября козерогам придется столкнуться с муками выбора. Однако не стоит огорчаться, в итоге судьба все равно укажет на правильный вариант. Не игнорируйте знаки, ведь в итоге вы сможете получить желанное вознаграждение за все свои труды.

Водолей

Для Водолеев этот день может стать днем трагедии, прощания, расставания и болезненной потери. Однако карты советуют не впадать в отчаянье, ведь все происходит к лучшему.

Рыбы

Рыб ждет день новых идей и гениальных мыслей. Не бойтесь воплощать свои планы в жизнь, смело идите вперед и радуйтесь переменам.

Напомним, ранее астрологи назвали три знака Зодиака, от которых в 2023 году отвернется удача.

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