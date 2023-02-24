Для этого диктатор планирует использовать Лукашенко.

Экстрасенс Каин Крамер рассказал, что президент РФ Путин тянется к "ядерной кнопке". Кровавый диктатор хочет ударить ядерным оружием, однако для этого он планирует использовать Беларусь.

По словам Крамера, диктатор может пойти на еще один нечестный жест. Он хочет спрятать "ядерку" на территории Беларуси. В интервью для YouTube-канала "Прогноз" экстрасенс делал расклад по картам Таро, ему выпало несколько интересных карт. Он считает, что ситуация с ядерным оружием зависит от того, сможет ли Путин подкупить и уговорить Лукашенко.

"У меня очень нехорошие предчувствие. То, что им будет плохо, во всяком случае, это факт... У меня такие ощущения, что давление на Лукашенко будет жестким... Лишь бы только им не удалось (РФ подкупить Беларусь - УНИАН), лишь бы я ошибся", - признал Крамер.

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Он считает, что если Путин все же решит использовать ядерное оружие, то он переложит часть вины на Лукашенко. Диктатор может ударить "ядеркой" именно с территории Беларуси, уверяет экстрасенс.

"Скорее всего, Россия хочет подставить Беларусь. А этот ... (Лукашенко - УНИАН) не хочет вступать, он уже получил индульгенцию с возможностью где-то там спрятаться. Он не хочет вступать в ту войну... Руками Лукашенко, очень скорее всего, Путин хочет запустить "ядерку", чтобы была именно Беларусь и, скорее всего, захочет загрести себе Беларусь", - добавил Крамер.

Напомним, ранее Крамер оценил вероятность начала Третьей мировой войны. Он назвал это "влажной мечтой" президента РФ Владимира Путина.

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