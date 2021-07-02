Девиз месяца: "Используйте возможности для личностного роста".

Астрологи говорят, что решения, принятые в июле, будут иметь для вас серьезные последствия на долгосрочную перспективу. Учитывайте обстоятельства, анализируйте происходящее, чтобы сделать правильный выбор. В этом месяце у вас получится наладить не только свой духовный статус, но и материальный, и социальный.

Гороскоп карьеры на июль 2021

Прибыль в июле получат те Весы, которые работают с иностранными языками. Первая декада месяца благополучна также для их изучения. В этот период на вас будет влиять Сатурн, поэтому с 1 по 10 июля стоит взяться за ум и сделать вклад в свое образование. Будьте осторожны — велик риск конфликтов на философской или религиозной почве. Старайтесь избегать подобных разговоров с коллегами. Благополучной будет рабочая сфера для Весов, которые трудятся в сфере образования или просветительства.

Читайте такжеКитайский гороскоп для знаков Зодиака на июль 2021С 13 по 22 июля Марс сподвигнет вас к карьерному росту. Помните о том, что из 10 дней удачными будут только последние два. В остальное время вам помешает влияние Меркурия.

В третьей декаде Солнце будет удачно расположено по отношению к Венере, поэтому Весы смогут укрепить свои деловые связи. Вы встретите влиятельных личностей, которые окажут поддержку в будущем. Если вам нужно оформить какие-либо документы, планируйте это на период после 20 июля.

Июль будет стабильным в материальном плане, но вас ждут расходы в профессиональной сфере и личной жизни.

Любовный гороскоп на июль 2021

Для одиноких Весов влияние Урана принесет удачную встречу. Произойдет она в период с 1 по 12 июля. С этим человеком у вас будут общие интересы. Ситуация начнет набирать обороты с 13 числа. Роман будет головокружительным, но будьте осторожны - вам нужны крепкие и продолжительные связи, а не краткосрочная интрижка.

Весы, которые находятся в браке, должны удержать себя от приключений «на стороне». Сосредоточьтесь на укреплении своей семьи: съездите на природу, организуйте встречу с друзьями или родственниками. Сделайте всё, чтобы тяга к новизне была полезной.

Третья декада месяца ознаменуется конфликтными ситуациями с родней. Возможны требования от родителей в вашу сторону. Относитесь к этому философски и не конфликтуйте.

Гороскоп здоровья на июль 2021

Первая декада - с 1 по 10 июля - время, когда у вас могут появиться проблемы с зубами. Соблюдайте гигиену, не ешьте много сладкого. Если боль усиливается - идите к врачу. Также можно посетить стоматолога для профилактики.

Меркурий будет в напряженном положении по отношению к Весам с 12 по 20 июля. Это приведет к ослаблению иммунитета. Гороскоп рекомендует больше употреблять овощей и фруктов, чаще гулять. Займитесь спортом, но не изнуряющим. Идеальный вариант - легкая ежедневная гимнастика.

С 22 по 31 июля у вас будет наблюдаться резкое улучшение настроения. Это самое правильное время, чтобы избавиться от вредных привычек.

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Автор: Кристина Кащавцева