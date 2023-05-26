Овнам стоит готовиться к мистическим событиям.

В субботу, 27 мая, Весы смогут покорить любую вершину, им очень повезет. А Скорпионам стоит готовиться к тому, что в этот день они могут крупно опозориться. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам стоит готовиться к мистическим событиям. В вашей жизни может случиться то, о чем вы даже и не могли подумать. Постарайтесь отнестись к этому без лишних эмоций, вам нужно сделать правильные выводы.

Телец

Тельцам карты Таро сулят день любви. Вас могут пригласить на свидание, но и вы можете проявить инициативу, если хотите заполучить внимание человека, который вам нравится. Не бойтесь действовать первыми, все получится.

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Близнецы

Близнецам стоит с осторожностью делиться мыслями. Не стоит произносить вслух то, о чем вы вскоре можете пожалеть. Следите за словами и постарайтесь не вляпаться в скандал.

Рак

Карты Таро советуют Ракам на время забыть о делах. Вам нужно отдохнуть и набраться сил, не стоит постоянно перетруждаться. Все люди нуждаются в "перезарядке", пришло время взять паузу.

Лев

27 мая Львы смогут решить давнюю проблему, которая их давно донимала. Представители этого знака Зодиака получат шанс избавиться от проблем, однако это случится не просто так. Возможно, это станет наградой за ваши страдания в прошлом.

Дева

Девы могут с головой окунуться в приключения. Вы давно не позволяли себе развлечься, теперь же у вас появится редкая возможность отложить все дела на потом. Не переживайте, маленький "прогул" не отразится на вашей репутации.

Весы

Карты Таро сулят Весам день побед и всевластия. Вы сможете одолеть любого врага, никто не сумеет сбросить вас с вершины. Однако стоит не забывать об осторожности, власть может вскружить вам голову.

Скорпион

Скорпионов ждет грандиозное фиаско. Представители этого знака Зодиака могут серьезно пострадать из-за желания доказать кому-то свою правоту. Откажитесь от споров и конфликтных ситуаций, они вам не нужны.

Стрелец

Стрельцам карты Таро советуют уделить время своей личной жизни. Уделите внимание своей второй половинке, отправьтесь вместе с любимым человеком на прогулку. Стрельцам не стоит засиживаться дома и находиться в одиночестве.

Козерог

27 мая Козероги могут найти то, что давно искали. Если вам повезет отыскать вещь, которую вы давно не могли найти - это очень хороший знак. Он укажет вам на то, что судьба готовит для вас новую жизненную страницу, которая будет наполнена чудесами.

Водолей

Водолеи могут проверить свою интуицию. Кто-то пытается вас обмануть, и вы можете уже давно об этом подозревать. Попробуйте "подловить" лжеца и не бойтесь доверять своему "шестому чувству".

Рыбы

Карты Таро предупреждают Рыб о неприятностях. На любовном фронте вас может ждать серьезное поражение. Возможно, вы узнаете, что любимый человек оказался предателем.

Напомним, ранее стало известно, что июньское полнолуние принесет настоящую катастрофу двум знакам Зодиака.

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