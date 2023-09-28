Тельцам нужно внимательно слушать собеседников, чтобы понять что-то важное.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 28 сентября 2023 года для каждого знака Зодиака. Весы получат сюрприз, а Близнецам стоит быть осторожными. Что ждет других знаков Зодиака - читайте ниже.

Овен

От вас потребуется большая гибкость. День сулит испытания, для преодоления которых не подходят стандартные методы. Вероятны сильные эмоции. Не рекомендуется просить о помощи и слушать чужие советы.

Телец

Вам нужно внимательно слушать собеседников, чтобы понять что-то важное. Возможны споры и конфликты. Не переходите на личности, отвечайте спокойно и аргументированно. Вечер хорошо подходит для спорта.

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Близнецы

В последнее время вам везло, но сегодня удача может изменить курс. Рискованные дела не рекомендуются. Покупки могут оказаться бракованными и вряд ли будут полезными. Благоприятное время для труда, вы сегодня очень продуктивны.

Рак

Удачное время, чтобы присмотреться к своему окружению. Вы видите людей насквозь. Организуйте встречи с людьми, которые вызывают сомнения. Также сегодня можно успешно закончить проект.

Лев

Вас сопровождает удача во всем, что касается работы и карьеры. Любовные отношения могут зайти в тупик. Сделайте паузу и подождите, пока эмоции утихнут. Не принимайте сегодня важных решений.

Дева

Замечательный день для реализации потенциала и профессиональных побед. Опыт и знания помогают ориентироваться в ситуации. Хорошо складывается командная работа. Вечер подходит для встреч с партнерами в неформальной обстановке.

Весы

Вас ждет приятный сюрприз. Женская половина может получить дорогой подарок. В любовных отношениях не стоит стоять на месте. Берите инициативу в свои руки и получите желаемое.

Скорпион

Время принимать важные решения и менять жизнь к лучшему. Удачным будет переезд, брак. У семейных пар получится зачать долгожданного ребенка. Вы можете помириться с родным человеком, если не будете скупиться на добрые слова.

Стрелец

Рекомендуется заняться благоустройством дома. Возможно, стоит сделать перестановку или купить новые шторы. В спорах не пытайтесь одержать победу, можете испортить отношения с дорогим человеком.

Козерог

Возможны позитивные изменения в сфере финансов и карьеры. Верьте в успех и двигайтесь к цели. Во второй половине дня должна состояться важная встреча. Покажите себя с лучшей стороны.

Водолей

Сегодня будет сложно придерживаться расписания. Все раздражает, вызывает скуку. Лучше провести день творчески. Дайте себе свободу, самовыражайтесь. Эффективно действуют психологические практики.

Рыбы

Можно продвинуть свои идеи, стать лидером в коллективе. Больше уверенности в себе. Подготовьте веские аргументы. День отлично подходит для общения, поиска единомышленников. Не исключены интересные новости от друзей.

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