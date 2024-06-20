Украину спасет женщина: известный астролог озвучил ее имя

Влад Росс дал новый прогноз.

Астролог Влад Росс рассказал, что Украину может спасти известная женщина. Для того, чтобы мы победили в войне, к власти в США должна пройти, по его словам, Никки Гейли.

Такой прогноз он озвучил на YouTube-канале "Myroslav Solonar".

Росс считает, что президенту Украины стоит потерпеть, пока Джо Байден и Джейк Салливан уйдут со своих постов и на их место прийдет Гейли.

"Мы слышали, что Зеленский говорил о месяцах – нас убеждают, чтобы мы капитулировали, отдали свои территории. Вообще я очень советую Владимиру Зеленскому еще немного подождать и перетерпеть Джо Байдена и Джейка Салливана, чтобы дождаться, когда они уйдут. Сейчас можно соглашаться и тянуть время, но ровно до того времени, когда в Белый дом зайдет новый президент США", - отмечает астролог.

Росс добавил, что саммит мира принесет Украине долгожданное окончание войны.

"Первый тайм означает перемирие, он начался здесь в Швейцарии, второй тайм состоится в Саудовской Аравии. Особенно я убедился в этом, когда Владимир Зеленский посетил эту страну в преддверии саммита в Швейцарии. Теперь это 100% означает, что второй саммит будет именно там ", – рассказал астролог.

Напомним, ранее мольфар назвал события, которые круто изменят ход войны в Украине.

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