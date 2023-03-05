Им стоит приготовиться к новому периоду в жизни.

Астрологи назвали два знака Зодиака, жизнь которых круто изменится уже в ближайшее время. Однако эти перемены могут быть как к лучшему, так и нет. Кому повезет, а кто останется у разбитого корыта - читайте далее.

Близнецы

Вам выпадет уникальный шанс кардинально изменить свою жизнь. Если последние годы вас что-то не радовало - работа, место жительства и другое, то уже совсем скоро вы сможете обернуть ситуацию в свою пользу. Вам может поступить предложение, от которого сложно будет отказаться. Изначально это может вас напугать, так как вы боитесь неизвестности. Однако, если вы соберете всю свою силу воли в кулак и откроете свое сердце для перемен, то сможете реализовать все свои мечты.

Рак

А вот Ракам повезло меньше. Вы - люди, которые не привыкли быть одни. Вам обязательно нужно, чтобы рядом кто-то был. Однако другие люди - не панацея от проблем. От себя не убежишь. Поэтому в марте вам предстоит пройти сложный период трансформации. Он может быть через страдания, боль, обиды, принятие и прочее. Но это сделает вас только сильнее и научит решать проблемы самостоятельно. Вы начнете приспосабливаться к жизни. Поэтому не стоит воспринимать этот период как испытание на прочность, думайте о хорошем.

Видео дня

Напомним, всего два знака Зодиака вскоре будут купаться в деньгах.

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