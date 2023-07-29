Звезды сулят им одни проблемы.

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых август станет месяцем новых испытаний. Все будет не так, как они себе запланировали, да и проблем избежать не удастся.

Весы

У Весов могут возникнуть конфликты с окружающими из-за того, что порой они слишком надменно себя ведут. Они часто всем своим видом показывают, что они самые умные и талантливые, а все остальные и яйца виеденного не стоят. Конечно, у Весов много врагов, которые так и ждали момента, когда смогут поставить их на место. Поэтому уже в августе вы столкнетесь с рядом проблем, созданными вашими недоброжелателями. Держитесь крепче на поворотах судьбы.

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Рыбы

У Рыб бывают времена, когда они впадают в депрессию и больше ни о чем не могут думать. Однако жизнь - это круговорот разных событий, поэтому стоять на одном месте никак нельзя. Тревожные Рыбки этого не понимают, поэтому уже в конце лета столкнутся с ситуацией, когда им придется или взять себя в руки и начать действовать, или они будут изгнаны. То есть представители этого зодиакального знака Зодиака рискуют быть уволенными с работы, а также может наступить крах в их отношениях.

Стрелец

Стрельцам жутко не повезет в финансовом плане. Они могут вложить свои деньги в какой-то проект, но в итоге он окажется провальным. Те Стрельцы, которые хотят открыть свой бизнес, также рискуют прогореть. Август пройдет для вас под печальной звездой и принесет вам безденежье. Чтобы избежать всего этого, вам стоит более грамотно распоряжаться своими деньгами и не совершать крупных покупок.

Напомним, всего три знака Зодиака вскоре будут на седьмом небе от счастья.

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