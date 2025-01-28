Три знака Зодиака предадут близкие уже вот-вот

Им будет больно, но они станут сильнее.

В ближайшее время три знака Зодиака могут почувствовать горечь предательства. Звезды советуют вам быть внимательнее и защитить себя от негативного влияния.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

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Овны, в ближайшие дни вы можете столкнуться с разочарованием, связанным с близким другом или коллегой. Возможно, кто-то из вашего окружения не оправдает ваших ожиданий или раскроет вашу тайну. Звёзды советуют не доверять всем подряд и обдумывать, с кем делиться важной информацией. Помните: ваши силы помогут вам быстро восстановиться после любого удара.

Рак

Раки, будьте особенно осторожны с людьми, которым вы доверяете свои сокровенные чувства. В ближайшее время кто-то из вашего круга может воспользоваться вашей добротой и эмоциональностью в своих целях. Постарайтесь меньше делиться личным и прислушивайтесь к своему внутреннему голосу — он подскажет, кому действительно можно доверять.

Скорпион

Скорпионы, вам звёзды намекают на то, что скрытые мотивы окружающих могут неожиданно выйти на поверхность. Возможно, кто-то из вашего близкого окружения действует за вашей спиной или пытается манипулировать вами. Не давайте слабину и сохраняйте свои планы в тайне. Помните: сила и проницательность — ваши главные союзники в этот период.

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