Трем знакам Зодиака 'прилетит' нож в спину до конца этой недели

Они могут столкнуться с предательством.

Иногда удача отворачивается, и вокруг нас появляются люди, готовые нанести удар в самый неожиданный момент. Для трех знаков Зодиака эта неделя может оказаться непростой из-за риска предательства.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Видео дня

Вам следует особенно внимательно отнестись к рабочим вопросам. Возможно, кто-то из коллег затаил обиду или завидует вашим достижениям. Попытки присвоить ваши идеи или подпортить репутацию могут возникнуть совершенно неожиданно. Не делитесь планами и сохраняйте документы в порядке. В личной жизни также избегайте обсуждений с третьими лицами — недоброжелатели могут использовать ваши слова против вас.

Скорпион

Энергия недели может подтолкнуть кого-то из вашего окружения к двуличному поведению. Особое внимание обратите на старых знакомых: не все из них рады вашим успехам. Ложные улыбки и лестные речи могут скрывать желание навредить. Не вступайте в конфликты, чтобы не провоцировать ситуацию, но сохраняйте границы. Особенно осторожно отнеситесь к деньгам и важным документам — утечка информации может обернуться неприятностями.

Рыбы

На этой неделе предательство может прийти с той стороны, откуда вы совсем не ждете. Возможны неприятные сюрпризы в семейной или дружеской сфере. Возможно, кто-то из близких поставит свои интересы выше ваших. Это станет болезненным уроком, но поможет вам лучше понять истинные намерения людей вокруг. Не торопитесь прощать тех, кто проявил неуважение — вам нужно время, чтобы осмыслить ситуацию.

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