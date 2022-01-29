Гороскоп на 30 января 2022 кому из знаков Зодиака нужно бояться за свои деньги

Гороскоп на 30 января 2022 года запрещает любые разрушения: например, нельзя копать землю, убивать насекомых или мысленно планировать какую-то месть или иную пакость. День пройдет хорошо, если мыслить позитивно.
Также стоит избегать общения с начальством и иными людьми, что наделены властью, под запретом – брать деньги в долг. К денежным вопросам вообще стоит подходить особо осторожно.
День не подходит для резких перемен и активных действий: поберегите силы и нервы.
Гороскоп на 30 января 2022: Овен
Чаще улыбайтесь и делайте комплименты – это поможет заручиться поддержкой нужных людей. Сегодня важно быть пунктуальным и физически активным.
Гороскоп на 30 января 2022: Телец
Рационально смотрите на вещи и беритесь лишь за те дела, что приносят удовольствие. Всё, что сделано через силу – в конечном итоге пойдет насмарку.
Гороскоп на 30 января 2022: Близнецы
Ваша инициативность будет высоко оценена, а вот болтливость может выйти боком.
Любимый человек нуждается в искренних комплиментах, а ваш желудок – в овощах и фруктах.
Гороскоп на 30 января 2022: Рак
Хорошее время для творчества. И не бойтесь хвалить свою работу: сейчас не время скромничать. А вот брать в долг категорически не стоит.
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Гороскоп на 30 января 2022: Лев
Не поддавайтесь чувствам и четко рассчитывайте силы: эмоции могут подтолкнуть к неправильному решению, а груз усталости – разрушить давно распланированные планы.
Гороскоп на 30 января 2022: Дева
День не подходят для авантюр – скорее для отдыха. Кто-то из окружения нуждается в вашем внимании: будьте щедрее в вопросах помощи.
Гороскоп на 30 января 2022: Весы
Не отказывайтесь от чужих советов. И помните: отдых – это хорошо, но вы рискуете утратить позиции, которых уже успели добиться.
Гороскоп на 30 января 2022: Скорпион
Вам благоволит удача – особенно в добрых делах. И не бойтесь мечтать: грезы скрасят ваше одиночество.
Гороскоп на 30 января 2022: Стрелец
Прекрасное время, чтобы отключить телефон и отдохнуть в уединении. Это придаст сил – не только физически, но и душевно.
Гороскоп на 30 января 2022: Козерог
Вам будут навязывать помощь и советы – но резко отказываться не стоит, проявите такт и вежливость.
Сейчас плохое время для серьезных финансовых решений.
Гороскоп на 30 января 2022: Водолей
Послушайте любимую музыку: она поднимет настроение и задаст нужный темп рабочим проектам.
Поберегите глаза: они сегодня особенно уязвимы.
Гороскоп на 30 января 2022: Рыбы
День обещает сюрпризы и суету. Но назвать его неудачным нельзя. Просто постарайтесь избегать ссор (особенно с любовным партнером) и следить за рационом (стоит добавить в меню рыбные блюда).
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