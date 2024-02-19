Звезды предупреждают их об опасности.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в конце зимы испытают боль и разочарование от предательства близких людей. Кто попал в этот список - читайте далее.

Близнецы

Близнецы могут узнать о том, что человек, которому они очень доверяли, на самом деле пользовался ими в своих корыстных целях. Причин, почему так происходило может быть много, но это не отменяет того, что факт произошедшего будет подтвержден. Вам будет больно и грустно, однако вы сможете отряхнуться и пойти дальше своей дорогой.

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Дева

Девы очень любят всех контролировать. И если первое время люди поддаются вам, то вскоре могут начать показывать зубки. Для Дев это станет настоящим шоком, потому что они не привыкли к тому, чтобы им кто-то перечил. Как результат - вы можете испортить отношения с людьми. Они молчать не станут.

Скорпион

Скорпионы, несмотря на свой сложный характер, умеют добиваться целей. Поэтому не странно, что в их окружении есть люди, которые им завидуют. Будьте осторожны с коллегами, потому что они могут устроить вам подставу. Вероятно, у них есть план избавиться от вас.

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