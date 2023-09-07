К выходным их ждет неожиданный подарок.

Тарологи составили гороскоп до конца недели и рассказали, что представители трех знаков Зодиака наконец-то поверят в чудо. Уже к выходным им улыбнется удача. Кому карты Таро сулят приятный сюрприз - читайте ниже.

Рак

Ракам тарологи советуют научиться брать от жизни все. Вы получите сюрприз, который принесет вам много радости. Однако все легко испортить, постарайтесь не искать подводные камни.

Нет никакого подвоха. Порой судьба вознаграждает людей, даже если они совсем этого не ждут. Наслаждайтесь редким подарком, который повлияет на все сферы вашей жизни.

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Лев

Карты Таро сулят Львам настоящий поцелуй удачи. Вы сможете воплотить в жизнь свои мечты и планы. Однако не стоит все делать в одиночестве, заручитесь поддержкой.

Добрые люди с радостью вам помогут. И если рядом с вами есть настоящие друзья, то в ближайшие дни вы будете очень этому рады. Не взваливайте все на свои плечи, вас ждет успех, но его нужно разделить с другими.

Рыбы

К выходным Рыбы, как считают тарологи, отбросят все сомнения и страхи. Вы получите невероятный подарок - судьба укажет на правильный путь. Благодаря этому вы сможете двигаться вперед, ловко обходя все ловушки и острые углы.

Однако не стоит хвастаться своей удачей. Помните о том, что порой счастье любит тишину. Делайте все, что хотите, но держите это в секрете от остальных.

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