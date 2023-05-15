Рассказываем, какие профессии подходят по знакам Зодиака каждому представителю круга.

Выбрать хорошую работу - это не только необходимость для обеспечения более-менее достойного уровня жизни, но и возможность развивать личные навыки. Профессия и работа - разные понятия, однако каждое из них может приносить не только деньги, но и удовольствие. УНИАН выяснил, какую сферу деятельности должен выбрать каждый знак Зодиака.

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Овен

Огненные представители зодиакального круга не представляют своей жизни без движения, коммуникаций и активности. Им подойдет и ручной, и умственный труд, главное - не сидеть на месте. Также данный представитель знака отлично выходит из любых кризисов, может решать проблемы.

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Удачная профессия для Овна: строитель, спортсмен, артист, кризис-менеджер, предприниматель.

Телец

Земной представитель знака может обогреть и накормить всех, ведь его наполняет энергия матушки-природы. Телец умеет и любит накапливать, приумножать и беречь. Вторые по счету в зодиакальном круге, Тельцы терпеливы и педантичны - не разбрасываются деньгами и никогда не живут в кредит.

Удачная профессия для Тельца: товаровед, банковский работник, мерчендайзер, фермер, ремесленник, предприниматель.

Близнецы

Воздушная стихия помогает этому представителю знака проникать в любые уголки мироздания. Близнецы подвижны и любопытны, легки не подъем, сильно нуждаются в общении. Хорошо усваивают информацию, поэтому интеллектуальный труд для них важнее физического. Близнецам очень просто найти общий язык с людьми, не вдаваясь в хитросплетения личностных взаимоотношений.

Удачная профессия для Близнецов: экскурсовод, продавец, администратор, менеджер по продажам, переводчик.

Рак

Раки отлично разбираются в людях, поэтому считаются самыми проницательными и чувственными среди всех представителей водной стихии. На Раков категорически нельзя давить, критику они воспринимают остро, а также могут долго копаться в причинах и следствиях. Несмотря на такие особенности, Раки быстро располагают к себе людей и умеют налаживать контакты.

Удачная профессия для Рака: фермер, менеджер по подбору персонала, воспитатель, специалист по уходу за растениями, сотрудник отельного бизнеса.

Лев

Гордые, эксцентричные и обаятельные Львы - это центр зодиакальной Вселенной. Для них очень важно быть первыми, причем, ради похвалы и оваций Львы готовы сделать что угодно. Такой подход помогает им уже в молодости достичь небывалых высот в карьере. Как правило, данные представители знака выбирают для себя работу, на которой смогут "играть на публику".

Удачная профессия для Льва: организатор мероприятий, журналист, предприниматель, ведущий, аниматор.

Дева

Рациональность - слово, которым можно лучше всего описать Деву. Эти люди всегда руководствуются логикой и здравым смыслом, к работе подходят системно. Девы умеют продумывать стратегию и четко придерживаться намеченного плана. Также обладают аналитическим складом ума, отлично структурируют задачи и славятся ответственным отношением к работе.

Удачная профессия для Девы: администратор, управляющий, продавец-консультант, помощник руководителя, логист.

Весы

Гармоничные и уравновешенные Весы не идут на конфликты, а решают все путем переговоров. Они прирожденные дипломаты - для них важно найти баланс и компромисс. Врожденная лояльность помогает Весам быть в хороших отношениях буквально со всеми, к тому же, представители этого знака видят в людях прекрасное.

Удачная профессия для Весов: модельер, художник-оформитель, юрист, адвокат, визажист, дизайнер.

Скорпион

Скорпионы невероятно сложные люди. Могут быть жестокими и завистливыми, но в то же время - целеустремленными и умными. Оказывать давления на них нельзя - выбирать профессию Скорпионы должны самостоятельно. Учитывая особенности личности, Скорпиону лучше выбирать сферу деятельности, где можно проявить свои властные качества.

Удачная профессия для Скорпиона: военный, полицейский, врач-психиатр, бизнесмен, банкир, государственный служащий.

Стрелец

Энергия Стрельца - это мотивация не только для него самого, но и для окружающих. Стрелец подаст тонну идей, вдохновит на подвиги и расскажет, как добиться желаемого. Именно этот представитель знака может вести за собой людей, поэтому стремится к высокому статусу. Среди Стрельцов много политиков, актеров, общественных деятелей.

Удачная профессия для Стрельца: переводчик, региональный менеджер, творческая сфера, туристический гид.

Козерог

Козероги очень терпеливы, они никогда и никуда не спешат. Идут вверх медленно, но верно, не выбирают для себя деятельность, в которой нет перспективы. Природная целеустремленность помогает Козерогам всегда добиваться желаемого и не суетиться. Им подходит работа в государственной или бюрократической сфере - их спокойствие помогает достигать цели, не проявляя амбиций.

Удачная профессия для Козерога: руководитель, агент по недвижимости, строитель, плотник, ювелир, системный администратор.

Водолей

Из всех воздушных знаков Водолей самый быстрый, цепкий, проворный и смекалистый. Он всегда найдет дорогу, если заблудится, и всегда получит информацию, если она ему нужна. Водолеи часто меняют сферу деятельности - их ветреный нрав заставляет быстро уставать от однообразия.

Удачная профессия для Водолея: IT, наука, фотография, дизайн, продажи, предпринимательство.

Рыбы

Самый мистический и уникальный знак Зодиака. Рыбы живут эмоциями, витают в облаках и все время стремятся к идеальному "чему-то", понятному только им. У Рыб отсутствует уверенность в себе, но они умны и деликатны, что помогает активно двигаться в сторону развития любых навыков.

Удачная профессия для Рыб: поэт, музыкант, художник, психолог, преподаватель йоги, общественный деятель.

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