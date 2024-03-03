Завистники могут нарушить их планы.

Астрологи назвали два знака Зодиака, для которых март станет месяцем испытаний. Среди их окружения есть люди, которые не желают им счастья, поэтому будут вставлять палки в колеса.

Стрелец

Стрельцам не стоит хвастаться перед коллегами своими успехами. Не все могут быть такими способными, как вы. Это может задевать людей и они могут испытывать чувство зависти. В результате они только и будут думать о том, как вам насолить.

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Старайтесь держать свои планы в секрете, чтобы ни у кого не было возможности их нарушить. А если проговоритесь, то будьте готовы к тому, что завистники нанесут вам жесткий удар. Это могут быть те люди, от которых вы этого даже не ожидали.

Телец

Тельцам стоит опасаться человека из своего близкого окружения. Скорее всего, в вашей семье есть человек, который смотрит на вас с ненавистью. Дело не в вас, а в том, что он хочет быть похожим на вас, но у него это не получается.

В итоге вы можете ввязаться в серьезный скандал, который закончится не очень приятно. Старайтесь контролировать свои эмоции и просто улыбаться, тогда есть шанс, что вы переиграете недоброжелателя.

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