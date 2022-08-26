Что сулит гороскоп для Овна 2022 в сентябре и наладится ли ситуация с работой - узнайте в материале УНИАН.

Специалисты по эзотерике утверждают, что в сентябре Овны будут движимы мотивацией сильнее, чем когда-либо. Цель, которую вы увидите, заставит двигаться быстрее и откроет возможности для самореализации. Также можете заручиться поддержкой друзей, но на работе лучше особой активности не проявлять.

УНИАН расскажет, что именно приготовил гороскоп на месяц для огненного Овна.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2022

Первая декада месяца будет напряженной, поэтому лучше в этот период сохранять нейтралитет. Не вступайте в споры, не пытайтесь быть лидером - пусть все идет своим чередом. Если у вас получится держать баланс в сентябре, то ближе к концу месяца вы получите долгожданную награду.

Овны, которые ищут работу, должны быть более активными - сдержанность и скромность не помогут вам добиться успеха. Используйте все возможные каналы для улучшения финансового положения и ходите на любые собеседования.

Важный совет: следите за своим кошельком - в сентябре велик риск необдуманных затрат.

Гороскоп любви на сентябрь 2022

Овны, у которых есть отношения, почувствуют, как партнер вам уступает и позволяет руководить процессами. Благодаря этому наступит чувство окрыления и удовлетворения жизнью. Будьте готовы к тому, что именно в сентябре у вас наступит критическая ситуация, которая поможет осознать ценность чувств - искусственная "любовь" развеется, а настоящая окрепнет.

Свободные представители знака должны сфокусироваться на личном развитии и отношениях с друзьями. При этом, будьте осторожны с родственниками - вполне вероятно, что они попытаются вить из вас веревки. Помните о том, что лучшая тактика в таких ситуациях - дистанцироваться.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2022

Начало осени - идеальное время, чтобы заняться своим здоровьем. Не бросайтесь сразу во все тяжкие - начните с малого. Разберитесь, что такое "разгрузочные дни", выберите для себя удачную программу тренировок. Как только вы наладите режим питания - сразу начнете меняться внешне.

У многих Овнов могут проявиться проблемы с сердцем, сосудами и давлением. Особенно это касается курящих представителей знака. Звезды рекомендуют посетить врача, пропить курс витаминов и всё-таки избавиться от вредной привычки.

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