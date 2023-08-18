Львам стоит уделить внимание своему внутреннему равновесию.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 августа. Девы рискуют пострадать из-за предательства, их ударят в спину. А Тельцы будут на седьмом небе от счастья, сбудется их мечта. Что ждет другие знаки Зодиака - расскажет таро-гороскоп на субботу.

Овен

Овнам, как считают тарологи, стоит задуматься о собственном бизнесе. Оцените свои возможности и силы, возможно, у вас уже есть все для мощного рывка вперед. Не стоит загонять себя в рамки и бояться пробовать что-то новое.

Телец

Тельцов ждет настоящее чудо, сбудется их заветная мечта. Вы получите то, чего так давно хотели. Однако есть шанс того, что вы будете разочарованы, не все мечты, которые прекрасны в мыслях, оказываются такими же в реальной жизни.

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Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам сложный выбор. Вам придется решить, в каком направлении двигаться дальше, и кого брать с собой в это приключение. Не спешите с выбором, обдумайте все еще раз.

Рак

19 августа Раки услышат радостные новости. Позвольте себе проявить эмоции и не пытайтесь сдерживать восторг. Порой вы зажимаете себя в каких-то рамках, из-за чего вкус победы ощущается не так ярко.

Лев

Львам стоит уделить внимание своему внутреннему равновесию. Попробуйте найти источник умиротворения. Заботьтесь о себе и о своем эмоциональном состоянии.

Дева

Карты Таро сулят Девам удар в спину. Вас может предать очень близкий человек. Не пытайтесь искать ему оправдания, так вы покажете свою уязвимость.

Весы

Весы сумеют добиться успехов на работе. Ваши старания могут заметить и оценить по достоинству. Однако если вы будете слишком много говорить о своих заслугах, это вызовет у людей лишь раздражение.

Скорпион

В субботу Скорпионам придется помочь человеку, который им очень дорог. Приложите максимум усилий и сделайте все, что можете. Не переживайте, долго ждать благодарности не придется.

Стрелец

Тарологи считают, что Стрельцы получат важный знак свыше. Ваша проблема решится, однако для этого вам придется совершить смелый поступок. Какой именно - укажет Вселенная.

Козерог

19 августа Козероги услышат очень приятные слова. Кто-то решится признаться вам в чувствах. Если вы не готовы к отношениям, скажите об этом честно.

Водолей

Карты Таро сулят Водолеям интересный опыт. Вам придется делать то, что ранее вы никогда не делали. Такие приключения пойдут вам на пользу, а в финале вы еще и получите какой-то сюрприз.

Рыбы

Рыбам стоит отказаться от больших трат. Не доверяйтесь незнакомцам и не совершайте спонтанные покупки. Экономьте деньги и думайте о будущем.

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