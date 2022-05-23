Эксперт сделала расклад на картах Таро.

Таролог Людмила Хомутовская рассказала, что ждет Украину в ближайшее время. По ее словам, карты показывают, что уже этим летом Украина может одержать победу в войне с Россией.

"Если мы смотрим, когда заканчивается война – нам всегда показывают конец лета-сентябрь. Это время, когда мы придем к каким-то договорам. Полагаю, это будет время переговоров. Время, когда мы договоримся с Россией о завершении войны. Так говорят карты, и эта дата неизменна, сколько бы я ни смотрела", - сказала таролог в интервью "Вікна-новини".

При этом она отметила, что Украина входит в сложный период. Хомутовская добавила, что два месяца лета украинцы будут слышать новости о том, что ВСУ освободили от оккупантов какой-то город или село.

"Вот с середины мая и два месяца лета мы будем ежедневно слышать, что вот еще что-то освободили, еще что-то освободили. Все это будет идти на то, что мы выйдем на границы с Россией. ОРДЛО нам показывают, что, все-таки, освободят. Россия будет сейчас настаивать на переговорном процессе", - добавила эксперт.

Напомним, ранее астролог предупредила об оккупации нескольких городов Украины.

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