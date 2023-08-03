Овнам пора отряхнуть с себя пыль.

Тарологи составили гороскоп на 4 августа для всех знаков Зодиака. Весы рискуют оказаться в эпицентре скандала из-за служебного романа. А Тельцам стоит готовиться ко встрече с неприятным прошлым. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

Овнам пора отряхнуть с себя пыль. Не засиживайтесь на одном месте и не бойтесь привлекать к себе внимание. Вас ждет минута славы!

Телец

Тельцы встретят призраков прошлого. Неприятные воспоминания испортят настроение, однако не позволяйте себе "раскисать". Подумайте, почему проблемы из прошлого снова не дают вам спокойно жить.

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Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам проверку на прочность. Вас будут одолевать соблазны, постарайтесь им не поддаваться. Докажите, что у вас есть сила воли.

Рак

В пятницу Ракам стоит озвучить все свои претензии. Говорите то, что считаете нужным. Не бойтесь, что вас не поймут, все сделают правильные выводы.

Лев

Львам предстоит сделать последний рывок. Вы в шаге от важного события, которое изменит всю вашу жизнь. Однако нужно решиться и начать действовать.

Дева

Карты Таро сулят Девам неприятности, вы можете сильно огорчиться. Это случится не просто так. Пришло время задуматься о переменах, которых вы давно хотели.

Весы

Весы рискуют вляпаться в скандал. Служебный роман или любовный треугольник - что-то вынудит вас пойти на риск. Скорее всего, вы столкнетесь с тем, что многие не поймут ваш выбор.

Скорпион

Скорпионам можно отдохнуть и не думать о плохом. Возьмите выходной и расслабьтесь в компании приятных людей. Не стоит думать, что вам нужно постоянно заниматься чем-то важным.

Стрелец

Гороскоп по картам Таро на пятницу сулит Стрельцам удачный день. Вы сможете легко сгладить все острые углы. Дар убеждения станет вашим спасательным кругом.

Козерог

Тарологи советуют Козерогам с осторожностью отнестись к информации, которую они получат. Возможно, вас попытаются обмануть. Не доверяйте тем, кто сорвал вам в прошлом.

Водолей

4 августа Водолеям можно задуматься о переезде. Если вам предлагают работу в другом городе - соглашайтесь. Вам срочно нужно сменить обстановку.

Рыбы

Рыбы будут хохотать и веселиться. Все проблемы превратятся в пыль, вы забудете о плохом и сумеете расслабиться. Не сдерживайте себя, вы этого заслужили.

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