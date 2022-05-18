По его словам, война в Украине будет еще продолжаться.

Астролог Влад Росс составил прогноз для Украины на 2022 год и определил, что ждет нашу страну.

По его словам, война в Украине станет более кровопролитной и будет она продолжаться еще достаточно значительное время. Самый пик ждет украинцев после 25 мая.

При этом летом, по словам эксперта, произойдет некий переворот. В июле могут свергнуть власть России.

"Сейчас в знак Овна вошел Юпитер, который расширяет огонь опасности. 25 мая туда войдет и Марс – планета войны. То есть нас ждет достаточно кровопролитная ситуация. Но в конечном итоге начнется перелом. Сейчас самое опасное, что может быть – это ядерное оружие. Самый важный переломный момент может наступить в июле. Тогда, возможно, будет свержена власть в Москве", – сказал Росс.

Напомним, ранее астролог предсказал обстрел Львова и области.

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