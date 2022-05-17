При этом эксперт отметил, что летом ситуация начнет меняться в пользу Украины.

Астролог Дмитрий Уранус составил гороскоп для Украины и выяснил, что до 30 мая российские оккупанты будут обстреливать Львов и Львовскую область.

"Как я писал в своих прогнозах, в картах новолуния (30.04) и полнолуния (16.05), линии напряженных аспектов Марса проходят по Львовской области. Если наложить карты одну на другую, то получается что по одному и тому же региону они проходят дважды за месяц. Это даром не пройдет. Оккупанты будут обстреливать ракетами Львовскую область, как бы нам этого не хотелось... Нужно значительное усиление ПВО в данном регионе", - написал Дмитрий на своей странице в Facebook.

Также он добавил, что летом ход войны в Украине может измениться.

"В июне-июле-августе потихоньку ситуация начнет меняться в пользу Украины", - отметил эксперт.

Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус назвал города, которые вскоре попадут под ракетные удары.

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