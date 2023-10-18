Они будут очень счастливы.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые получат дары Вселенной уже в конце этой недели. Судьба вознаградит их за все старания и доброту.

Девы

На этой неделе Девы очень хорошо работали. Они показали, насколько могут быть эффективными и почему их стоит ценить больше других. Конечно, начальство не пройдет мимо ваших успехов и поощрит вас отличной премией. Кроме того, вам могут предложить заняться новым проектом, успешная реализация которого принесет вам славу и еще больше денег.

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Стрелец

Стрельцы - это тоже очень трудолюбивые люди, которые способны все свое время посвящать любимому делу. Из-за этого они часто забывают про отдых. Так вот уже на днях вы можете выиграть какие-то путевки в загородный комплекс или за границу. Поэтому смело участвуйте в розыгрышах. В этот раз вам точно повезет.

Близнецы

Обаятельные Близнецы будут находиться в центре внимания, благодаря чему смогут установить новые связи. Они будут не только деловыми, но и романтическими. В этот период вы можете встретить человека, который развернет вашу жизнь на 180 градусов. Встретить человека, которого полюбите вы и который полюбит вас - подарок небес.

Напомним, какие знаки Зодиака откроют "второе дыхание" уже в ближайшие дни.

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