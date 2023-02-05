Понедельник, 6 февраля, принесет неожиданные сюрпризы. Стрельцы могут стать жертвами грязных сплетен, а Овны с головой уйдут в бурный роман. Что карты Таро сулят именно вашему знаку Зодиаку - читайте в гороскопе ниже.
Овен
Овнов ждет настоящий вулкан страсти. Вас пригласят на свидание или же вы получите невероятно дорогой подарок. Наслаждайтесь эмоциями и любовными приключениями.
Телец
Удача уже рядом с Тельцами, важно ее не спугнуть. Постарайтесь не рассказывать друзьям о своих планах, держите в тайне свои цели.
Близнецы
Карты Таро пророчат Близнецам головокружительный день. Вы сможете добиться успехов, но рискуете разочаровать людей своим высокомерием.
Рак
В жизни Раков наступает затишье. Все идет своим чередом, вы медленно, но уверенно, идете к грандиозному успеху.
Лев
6 февраля Львам лучше поберечь свои нервы. Не берите на себя слишком много, постарайтесь не перенапрягаться.
Дева
Девы могут поменять приоритеты и решиться на смелый поступок. Не стоит себя останавливать, вы все делаете правильно.
Весы
Весам стоит слушать окружающих и учитывать их интересы. Вы рискуете пострадать из-за своего эгоизма.
Скорпион
Карты Таро сулят Скорпионам непростые ситуации, в которых им нужно взять на себя инициативу. Проявите себя и не бойтесь привлечь внимание.
Стрелец
Стрельцов ждут испытания. Вы слишком доверились не тем людям, теперь вокруг вас плетутся интриги. Готовьтесь к грязным сплетням, которые могут испортить вашу репутацию.
Козерог
Козероги смогут отразить все беды, судьба будто бы накроет их щитом и не даст в обиду. Воспользуйтесь своей защищенностью и поставьте на место врагов.
Водолей
Водолеи рискуют "перегореть". Возьмите паузу, отдохните. Вы слишком многого ждете и часто себя перегружаете.
Рыбы
Карты Таро советуют Рыбам начать действовать. Пришло время серьезно потрудиться, вы засиделись на одном месте.
Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака смогут восстать из пепла и начать новую жизнь уже в понедельник.