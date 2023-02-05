Удача уже рядом с Тельцами, важно ее не спугнуть.

Понедельник, 6 февраля, принесет неожиданные сюрпризы. Стрельцы могут стать жертвами грязных сплетен, а Овны с головой уйдут в бурный роман. Что карты Таро сулят именно вашему знаку Зодиаку - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнов ждет настоящий вулкан страсти. Вас пригласят на свидание или же вы получите невероятно дорогой подарок. Наслаждайтесь эмоциями и любовными приключениями.

Телец

Удача уже рядом с Тельцами, важно ее не спугнуть. Постарайтесь не рассказывать друзьям о своих планах, держите в тайне свои цели.

Видео дня

Близнецы

Карты Таро пророчат Близнецам головокружительный день. Вы сможете добиться успехов, но рискуете разочаровать людей своим высокомерием.

Рак

В жизни Раков наступает затишье. Все идет своим чередом, вы медленно, но уверенно, идете к грандиозному успеху.

Лев

6 февраля Львам лучше поберечь свои нервы. Не берите на себя слишком много, постарайтесь не перенапрягаться.

Дева

Девы могут поменять приоритеты и решиться на смелый поступок. Не стоит себя останавливать, вы все делаете правильно.

Весы

Весам стоит слушать окружающих и учитывать их интересы. Вы рискуете пострадать из-за своего эгоизма.

Скорпион

Карты Таро сулят Скорпионам непростые ситуации, в которых им нужно взять на себя инициативу. Проявите себя и не бойтесь привлечь внимание.

Стрелец

Стрельцов ждут испытания. Вы слишком доверились не тем людям, теперь вокруг вас плетутся интриги. Готовьтесь к грязным сплетням, которые могут испортить вашу репутацию.

Козерог

Козероги смогут отразить все беды, судьба будто бы накроет их щитом и не даст в обиду. Воспользуйтесь своей защищенностью и поставьте на место врагов.

Водолей

Водолеи рискуют "перегореть". Возьмите паузу, отдохните. Вы слишком многого ждете и часто себя перегружаете.

Рыбы

Карты Таро советуют Рыбам начать действовать. Пришло время серьезно потрудиться, вы засиделись на одном месте.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака смогут восстать из пепла и начать новую жизнь уже в понедельник.

Вас также могут заинтересовать новости: