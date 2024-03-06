Узнайте, с кем будет счастлив знак Зодиака Рыбы, а от каких партнеров лучше держаться подальше.

Рыбы - это знак Зодиака, который дает человеку, рожденному в таком созвездии, сильную интуицию, творческие способности и даже иногда экстрасенсорные навыки. Это помогает в повседневной жизни, но может помешать в любви - узнайте, с кем лучше всего и хуже всего сочетается знак Зодиака Рыбы.

С кем будут счастливы Рыбы - совместимость с другими знаками

Астрологи считают, что Рыбы - самый необычный знак, последний в зодиакальном круге. Это творческие личности, способные видеть и чувствовать больше, чем все остальные люди, но и у этих представителей созвездия есть свои недостатки.

Посмотрите, какой союз будет у разных партнеров с тем, кто имеет знак Зодиака Рыбы:

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Овен и Рыбы - совместимость низкая, потому что Овен слишком агрессивен для такого меланхоличного партнера. Огненный человек будет "пихать в спину" спокойных Рыб, и придется или поддаться, или расстаться.

- совместимость низкая, потому что Овен слишком агрессивен для такого меланхоличного партнера. Огненный человек будет "пихать в спину" спокойных Рыб, и придется или поддаться, или расстаться. Телец и Рыбы - совместимость средняя, но могут быть сложности - для Тельца Рыбы слишком непрактичны и ветрены, а "водный" партнер считает "земного" уж чересчур практичным. На этой почве астрологи прогнозируют частые ссоры.

- совместимость средняя, но могут быть сложности - для Тельца Рыбы слишком непрактичны и ветрены, а "водный" партнер считает "земного" уж чересчур практичным. На этой почве астрологи прогнозируют частые ссоры. Близнецы и Рыбы - совместимость низкая, хотя союз будет довольно страстным. Все дело в том, что Рыбы склонны к эмоциональным всплескам, шантажу и драмам, а это очень тяжело для легкого на подъем Близнеца.

- совместимость низкая, хотя союз будет довольно страстным. Все дело в том, что Рыбы склонны к эмоциональным всплескам, шантажу и драмам, а это очень тяжело для легкого на подъем Близнеца. Рак и Рыбы - совместимость средняя, возможен красивый и чувственный роман, но на короткой дистанции. Партнеры действительно могут быть счастливыми друг с другом, но накала страстей и бури эмоций выдержать слишком долго не способен никто.

- совместимость средняя, возможен красивый и чувственный роман, но на короткой дистанции. Партнеры действительно могут быть счастливыми друг с другом, но накала страстей и бури эмоций выдержать слишком долго не способен никто. Лев и Рыбы - совместимость низкая из-за сильной независимости Льва. Он будет пытаться управлять "водным" партнером, что приведет к депрессии и постоянным скандалам. Это абьюз, а не отношения, полные радости.

- совместимость низкая из-за сильной независимости Льва. Он будет пытаться управлять "водным" партнером, что приведет к депрессии и постоянным скандалам. Это абьюз, а не отношения, полные радости. Дева и Рыбы - совместимость средняя, удачное сочетание только в интимном плане. Деву привлекает чувственность Рыб, но практичный знак Зодиака не способен мириться с нейтральной меланхоличной позицией в быту.

- совместимость средняя, удачное сочетание только в интимном плане. Деву привлекает чувственность Рыб, но практичный знак Зодиака не способен мириться с нейтральной меланхоличной позицией в быту. Весы и Рыбы - совместимость средняя, возможен удачный союз, но если не хочется длительных отношений. Весам будет трудно вынести эмоциональные качели и прихоти Рыб, поэтому вряд ли отношения просуществуют долго.

- совместимость средняя, возможен удачный союз, но если не хочется длительных отношений. Весам будет трудно вынести эмоциональные качели и прихоти Рыб, поэтому вряд ли отношения просуществуют долго. Скорпион и Рыбы - совместимость высокая, ощущение, как будто эта пара создана на небесах. Водные знаки Зодиака всю жизнь мечтали о таких чувствах и таком уровне взаимопонимания - звезды однозначно "за" такой союз.

- совместимость высокая, ощущение, как будто эта пара создана на небесах. Водные знаки Зодиака всю жизнь мечтали о таких чувствах и таком уровне взаимопонимания - звезды однозначно "за" такой союз. Стрелец и Рыбы - совместимость низкая, потому что "огненный" партнер слишком закрыт, уклончив и переменчив для тревожной Рыбы. К тому же, регулярные драмы и попытки завоевать внимание утомят Стрельца - отношения развалятся.

- совместимость низкая, потому что "огненный" партнер слишком закрыт, уклончив и переменчив для тревожной Рыбы. К тому же, регулярные драмы и попытки завоевать внимание утомят Стрельца - отношения развалятся. Козерог и Рыбы - совместимость средняя, но Рыбам нужно запомнить, что Козерог - это довольно закрытый человек, поэтому на поддержку и заботу в нужном объеме рассчитывать не приходится. Козерогу же будет сложно принять тот факт, что Рыбы не умеют распоряжаться деньгами.

- совместимость средняя, но Рыбам нужно запомнить, что Козерог - это довольно закрытый человек, поэтому на поддержку и заботу в нужном объеме рассчитывать не приходится. Козерогу же будет сложно принять тот факт, что Рыбы не умеют распоряжаться деньгами. Водолей и Рыбы - совместимость низкая из-за отстраненности и эмоционального холода Водолея - Рыбы будут постоянно устраивать истерики, пытаясь проникнуть в душу партнера и достать оттуда нужные эмоции. Это утомит обоих, люди расстанутся.

- совместимость низкая из-за отстраненности и эмоционального холода Водолея - Рыбы будут постоянно устраивать истерики, пытаясь проникнуть в душу партнера и достать оттуда нужные эмоции. Это утомит обоих, люди расстанутся. Рыбы и Рыбы - совместимость высокая, это идеальный союз, так как никто не может действительно понять Рыбу так, как ее понимает человек того же самого знака Зодиака. И сильная любовь, и поддержка, и жизненные планы здесь одинаковы и обоюдны.

Астрологи говорят, что знак Зодиака Рыбы отлично сочетается только с Рыбами и Скорпионом, от Водолея, Стрельца, Льва, Близнецов и Овна нужно срочно бежать. С партнерами других знаков Зодиака можно попробовать построить отношения на свой страх и риск.

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