Узнайте, с кем должен быть вместе мужчина-Козерог или женщина этой земной стихии.

Козерог-мужчина, как и представительницы прекрасного пола, рожденные под влиянием стихии Земли, очень рациональны, практичны и спокойны. Они всегда 7 раз подумают, прежде чем что-нибудь сделать, но такой подход не всегда удачен в любви.

С кем совместим знак Зодиака Козерог - лучшие и худшие варианты

Слишком долгие размышления и взвешивания всех "за" и "против", которые так любит Козерог - совместимость его стихии с любой другой - настоящее испытание. Немногие партнеры могут выдержать такое количество сомнений, но представитель земной стихии должен понимать, что живет всего одну жизнь, поэтому надо решаться.

Посмотрим, какими будут отношения у человека со знаком Зодиака Козерог:

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Овен и Козерог совместимость низкая, несмотря на взаимное уважение, привлекательность и целеустремленность. Высокий уровень независимости обоих партнеров рано или поздно приведет к краху отношений.

совместимость низкая, несмотря на взаимное уважение, привлекательность и целеустремленность. Высокий уровень независимости обоих партнеров рано или поздно приведет к краху отношений. Телец и Козерог - совместимость высокая при условии, что партнеры сумеют договориться. Их союз будет выстроен на желании обрести материальное благополучие и комфорт, на сумасшедшие чувства рассчитывать не стоит.

- совместимость высокая при условии, что партнеры сумеют договориться. Их союз будет выстроен на желании обрести материальное благополучие и комфорт, на сумасшедшие чувства рассчитывать не стоит. Козерог и Близнецы - совместимость низкая из-за сильной ветрености и безответственности воздушного знака. Он привлекателен для Козерога, как глоток свежего воздуха, но длительные отношения на этом не построить.

- совместимость низкая из-за сильной ветрености и безответственности воздушного знака. Он привлекателен для Козерога, как глоток свежего воздуха, но длительные отношения на этом не построить. Козерог и Рак - совместимость высокая, несмотря на абсолютные противоположности. Это тот случай, когда они притягиваются. Характеры людей настолько разные, что соединяясь вместе, будут дополнять друг друга, как паззл.

- совместимость высокая, несмотря на абсолютные противоположности. Это тот случай, когда они притягиваются. Характеры людей настолько разные, что соединяясь вместе, будут дополнять друг друга, как паззл. Козерог и Лев - совместимость низкая, ведь расточительный, слишком активный и капризный Лев раздражает спокойного и размеренного Козерога. Эта парочка может существовать только в сексуальном плане и ради впечатлений, но ни брака, ни совместного будущего в семье здесь не будет.

- совместимость низкая, ведь расточительный, слишком активный и капризный Лев раздражает спокойного и размеренного Козерога. Эта парочка может существовать только в сексуальном плане и ради впечатлений, но ни брака, ни совместного будущего в семье здесь не будет. Козерог и Дева - совместимость высокая, если партнеры не видят смысла жизни только лишь в постели. Эти двое объединены духовно и интеллектуально, они прекрасные собеседники и партнеры. В интимном плане ничего сверхъестественного не произойдет.

- совместимость высокая, если партнеры не видят смысла жизни только лишь в постели. Эти двое объединены духовно и интеллектуально, они прекрасные собеседники и партнеры. В интимном плане ничего сверхъестественного не произойдет. Козерог и Весы - совместимость низкая, потому что Козерог может быть очарован Весами до тех пор, пока не начнет жить с таким партнером. Лень, меланхоличность и несерьезность будут серьезной проблемой для совместного быта.

- совместимость низкая, потому что Козерог может быть очарован Весами до тех пор, пока не начнет жить с таким партнером. Лень, меланхоличность и несерьезность будут серьезной проблемой для совместного быта. Козерог и Скорпион - совместимость средняя, при условии, что представитель земной стихии сможет пойти на уступки и выдержать эксцентричность Скорпиона. В целом, союз благополучный - партнеры смогут найти общий язык и быть счастливы вместе.

- совместимость средняя, при условии, что представитель земной стихии сможет пойти на уступки и выдержать эксцентричность Скорпиона. В целом, союз благополучный - партнеры смогут найти общий язык и быть счастливы вместе. Козерог и Стрелец - совместимость низкая, потому что Стрелец - авантюрист, а Козерог - мыслитель. Огненный партнер посчитает земного скучным, поэтому или пара будет постоянно ссориться, или и вовсе развалится.

- совместимость низкая, потому что Стрелец - авантюрист, а Козерог - мыслитель. Огненный партнер посчитает земного скучным, поэтому или пара будет постоянно ссориться, или и вовсе развалится. Козерог и Козерог - совместимость низкая из-за схожести характеров. Оба партнера слишком закрыты, чтобы делиться друг с другом переживаниями, а в постели ни один из них не готов экспериментировать. Лучше двум Козерогам быть друзьями или деловыми партнерами.

- совместимость низкая из-за схожести характеров. Оба партнера слишком закрыты, чтобы делиться друг с другом переживаниями, а в постели ни один из них не готов экспериментировать. Лучше двум Козерогам быть друзьями или деловыми партнерами. Козерог и Водолей - совместимость низкая, потому что Водолей сможет вдохнуть в Козерога новую жизнь, эмоции и впечатления, однако рано или поздно земному Знаку это надоест. Окажется, что больше ничего за этим не стоит - союз обернется крахом.

- совместимость низкая, потому что Водолей сможет вдохнуть в Козерога новую жизнь, эмоции и впечатления, однако рано или поздно земному Знаку это надоест. Окажется, что больше ничего за этим не стоит - союз обернется крахом. Козерог и Рыбы - совместимость высокая, это хороший и благоприятный во всех отношениях союз. Земному знаку стоит уделять много внимания Рыбам, и тогда водный партнер будет преданным, романтичным и покладистым.

Получается, что наиболее приятно, уверенно и безопасно знак Зодиака Козерог будет себя чувствовать вместе с Рыбами, Тельцом, Раком и Девой, а вот от отношений с Водолеем, Козерогом, Стрельцом, Весами, Близнецами, Львом и Овном лучше отказаться.

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