Астрологи говорят, что Дева - один из самых уравновешенных представителей зодиакального круга.

Знак Зодиака Дева относится к земной стихии - это рациональные и педантичные люди, которые любят все в жизни планировать, руководствуясь умом, а не сердцем. Узнайте, с кем идеально совместимы мужчина-Дева и женщина-Дева, а от кого им лучше держаться подальше.

Совместимость знака Зодиака Дева с другими людьми

Дева-мужчина - это человек, который воспринимается, как придирчивый перфекционист, то же самое часто говорят о женщинах этого знака. На самом же деле, они довольно мобильны, дружелюбны и преданны. Минус в том, что несмотря на все свои благородные намерения часто становятся невыносимыми для большинства людей.

Однако, все ситуации разные - нужно смотреть детально:

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Овен и Дева - совместимость низкая из-за излишней вспыльчивости Овна и очень высокой серьезности Девы. Практичный и спокойный партнер не вынесет этой "бури в стакане", а Овен начнет еще больше раздражаться, не получая желаемой реакции на свои эмоциональные всплески.

- совместимость низкая из-за излишней вспыльчивости Овна и очень высокой серьезности Девы. Практичный и спокойный партнер не вынесет этой "бури в стакане", а Овен начнет еще больше раздражаться, не получая желаемой реакции на свои эмоциональные всплески. Телец и Дева - совместимость высокая, проблемы могут возникнуть только в интимном плане из-за отсутствия разнообразия. В целом, это один из самых крепких союзов с далеко идущими планами.

- совместимость высокая, проблемы могут возникнуть только в интимном плане из-за отсутствия разнообразия. В целом, это один из самых крепких союзов с далеко идущими планами. Близнецы и Дева - совместимость низкая из-за некой фривольности представителя воздушного знака Зодиака, ведь для Девы это сигнал того, что на человека нельзя положиться. Земной партнер будет заключать в рамки Близнецов, а это для них недопустимо.

- совместимость низкая из-за некой фривольности представителя воздушного знака Зодиака, ведь для Девы это сигнал того, что на человека нельзя положиться. Земной партнер будет заключать в рамки Близнецов, а это для них недопустимо. Рак и Дева - совместимость высокая, эти двое действительно созданы друг для друга. Кажется, что домашний Рак будет только рад ждать предприимчивую Деву с работы и внимать всем ее идеям и планам. Дева, в свою очередь, обеспечит Рака комфортными условиями.

- совместимость высокая, эти двое действительно созданы друг для друга. Кажется, что домашний Рак будет только рад ждать предприимчивую Деву с работы и внимать всем ее идеям и планам. Дева, в свою очередь, обеспечит Рака комфортными условиями. Лев и Дева - совместимость средняя, если Дева готова постоянно хвалить Льва и превозносить его на трон, то Лев обеспечит ей полную заботу и защиту. Харизматичный "огненный" партнер точно вселит в Деву уверенность, а земной - поддержит и докажет, что Лев в этом мире не одинок.

- совместимость средняя, если Дева готова постоянно хвалить Льва и превозносить его на трон, то Лев обеспечит ей полную заботу и защиту. Харизматичный "огненный" партнер точно вселит в Деву уверенность, а земной - поддержит и докажет, что Лев в этом мире не одинок. Дева и Дева - совместимость высокая из-за схожести характеров и жизненных целей. Оба партнера не конфликтны, умны и образованны, так что, они смогут договориться о чем угодно вместо того чтобы угождать своему эго в ущерб отношениям.

- совместимость высокая из-за схожести характеров и жизненных целей. Оба партнера не конфликтны, умны и образованны, так что, они смогут договориться о чем угодно вместо того чтобы угождать своему эго в ущерб отношениям. Весы и Дева - совместимость средняя - между партнерами действительно сильные чувства. Любящие сердца будут биться в унисон и думать друг о друге, а не об окружающих проблемах, но из-за этого рискуют расстаться как только узнают о рутине в быту.

- совместимость средняя - между партнерами действительно сильные чувства. Любящие сердца будут биться в унисон и думать друг о друге, а не об окружающих проблемах, но из-за этого рискуют расстаться как только узнают о рутине в быту. Дева и Скорпион - совместимость низкая из-за практической невозможности образования подобного союза. Эти люди настолько разные, что никогда даже не посмотрят в сторону друг друга, но если это произойдет - от количества страсти можно будет зарядить несколько городов-миллионников.

- совместимость низкая из-за практической невозможности образования подобного союза. Эти люди настолько разные, что никогда даже не посмотрят в сторону друг друга, но если это произойдет - от количества страсти можно будет зарядить несколько городов-миллионников. Стрелец и Дева - совместимость средняя из-за постоянного желания Девы контролировать любые действия Стрельца. В целом, союз может быть удачным - чувства между партнерами сильные, любви много, но долгосрочность отношений всегда будет проверяться на прочность.

- совместимость средняя из-за постоянного желания Девы контролировать любые действия Стрельца. В целом, союз может быть удачным - чувства между партнерами сильные, любви много, но долгосрочность отношений всегда будет проверяться на прочность. Козерог и Дева - совместимость высокая благодаря нужному уровню интеллекта у обоих партнеров. Эмоциональность уступит рациональности, на первый план выйдут диалоги, что важно для земных знаков. Однако в сексуальном плане все будет довольно скучно.

- совместимость высокая благодаря нужному уровню интеллекта у обоих партнеров. Эмоциональность уступит рациональности, на первый план выйдут диалоги, что важно для земных знаков. Однако в сексуальном плане все будет довольно скучно. Водолей и Дева - совместимость средняя из-за разных характеров и ритма жизни. Прогрессивный Водолей, у которого всегда много знакомых, и очень насыщенные дни, может заскучать с "домашней" практичной Девой. Отношения могут держаться только на интеллекте, но этого не всегда бывает достаточно.

- совместимость средняя из-за разных характеров и ритма жизни. Прогрессивный Водолей, у которого всегда много знакомых, и очень насыщенные дни, может заскучать с "домашней" практичной Девой. Отношения могут держаться только на интеллекте, но этого не всегда бывает достаточно. Дева и Рыбы - совместимость низкая, так как Рыбы - это слишком мечтательный и легкий знак для Девы. В любви и чувствах все должно быть хорошо - "водный" партнер подарит "земному" массу неизведанных ранее ощущений, но вот в долгосрочной перспективе эти отношения не просуществуют долго.

Астрологи подытоживают, что Дева хорошо совместима с Девой, Козерогом, Тельцом и Раком, а вот от Рыб, Скорпионов, Близнецов и Овном лучше держаться подальше. Со всеми остальными взаимоотношения можно попробовать выстроить - шансы успеха примерно 50\50.

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