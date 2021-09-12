Четыре знака Зодиака не бросаются в омут с головой.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые очень осторожно подходят к любовным вопросам. Главное не спугнуть их, тогда у вас появится шанс завязать с ними отношения.

Скорпион

Скорпионы разделяют понятия "секс" и "любовь". Для них это не одно и то же. Они могут с вами спать, но открываться до конца не будут. А все потому, что чаще всего опыт очень негативно влияет на их дальнейшую судьбу. Скорпионы часто подозревают людей в ненадежности. Должно пройти достаточно времени, чтобы представитель этого зодиакального созвездия с вами откровенничать. Наберитесь терпения, если хотите попасть в список его близких людей.

Близнецы

Близнецы скептически относятся к любви, так как отношения для них далеко не в приоритете. В первую очередь они хотят познать этот мир, больше путешествовать, веселиться с друзьями, бежать навстречу приключениям. Поэтому когда у них появляется потенциальный партнер, они тысячу раз зададут себе вопрос "А может это не любовь?" Рассчитывать на быстрое развитие отношений с ними вам абсолютно не стоит. Это только будет зря потраченное время.

Дева

Прежде чем что-то сделать Девы очень долго думают. Если вы хотите связать с ними жизнь, то будьте готовы к тому, что молниеносных решений они не принимают. Особенно если это касается штампа в паспорте или рождения ребенка. В неопределенном статусе рядом с ними вы будете находиться очень долго.

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Козерог

Козероги любят все контролировать, а в отношениях это не всегда получается. Но в любовь они таки верят и ищут человека, который будет им предан и верен. Это главные качества, которые должны быть присущи его партнеру. Также стоит запастись терпением, так как эти люди очень долго присматриваются, изучают человека и медленно подпускают его к себе.

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Автор: Диана Могилевич