Астрологи Анна и Алексей Сухановы эксклюзивно для УНИАН рассказали, что 29 марта Сатурн переходит в знак Зодиака Рыбы и объяснили, что это принесет всем знакам.

Сатурн 29 марта 2025 года перейдет в знак Зодиака Рыбы, открывая новый этап астрологического цикла. По словам Сухановых, Сатурн — это планета, которую можно назвать вселенским ревизором. Когда Сатурн меняет свой знак, он проводит аудит в той или иной сфере жизни - как человека, так и общества или страны.

Сатурн, в случае сильного влияния на нашу жизнь, наделяет нас своими качествами — это ответственность, дисциплина, пунктуальность, самоконтроль, любовь к труду, выносливость, скромность, терпение, смирение, концентрация, чувственный самоконтроль, справедливость, стойкость, самодостаточность, желание уединения, верность, организаторские наклонности, холодность, сильное ощущение времени, бесчувственность, аскетизм, отрешенность.

Сатурн — это планета, которая возвращает человеку результаты или плоды его действий в прошлом (как хорошие, так и плохие).

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Сатурн заведует самой большой силой во Вселенной — временем, продолжили астрологи. Эта планета показывает нам наши границы. Она с суровым и беспристрастным характером, но она является Гуру и обучает нас.

"При негативном влиянии этой планеты на гороскоп, он тормозит процессы в нашей жизни, создает отсрочки, задержки, долги, может лишить нас свободы, частей физического тела, ввергает наш ум в уныние, апатию, депрессию, пессимизм, делает нас беспомощными, бедными, лишает сна, любви, заботы близких, а также создает проблемы с дыханием. При положительном влиянии дает стабильность, власть, мудрость, богатство", - отметили Сухановы.

Сатурн — это планета структуры. Днем недели Сатурна является суббота. Данная планета отвечает за западное направление. Под его влиянием находятся железо, сталь, уголь, нефтепродукты, синий сапфир, синие и черные камни, минералы. Цветами Сатурна являются: черный, темно-синий, голубой.

Сатурн медленная планета, которая меняет свой знак Зодиака раз в два с половиной года, и 29 марта 2025 года он переходит в знак Зодиака Рыбы, где пробудет до 2 июня 2027 года.

Положительным моментом этого перехода является то, что в Украине заканчивается транзит Саде-Сати, который длился с 27 октября 2017 по 30 марта 2025 года. Саде-Сати — это сложный транзит, который приносит психологический стресс, напряжение и иногда различные виды проблем и бед. Окончание Саде-Сати — это очень позитивное изменение в контексте завершения войны и нормализации жизни внутри Украины.

В мировом же плане проблемы и сложности могут только начинаться.

"В современном обществе сфера знака Зодиака Рыбы сейчас считается незначимой, и на неё мало кто обращал внимание. Рыбы — это знак жизненных взглядов, ценностей, религии, духовности, философии, права, общности и единства. Ситуация, в которой оказался мир перед наступлением этого транзита Сатурна, очень ярко показала, что знания технократических наук могут привести к самоуничтожению через войны и кризисы, если из картины мироустройства забрать знак Зодиака Рыбы. Веды предупреждали нас об этом ещё более 5000 лет назад, перед началом нашей эпохи Кали-Юги. Согласно Ведическому знанию, именно таким примерно будет конец нашей эпохи, когда люди и природа уничтожат самих себя. Произойдёт это нескоро — через 427 000 лет", - говорят астрологи.

Сейчас же мы, наоборот, будем проживаем небольшое вкрапление Золотого века в эпоху Кали-Юги, продолжительностью 10 000 лет. Поэтому у нас есть сейчас возможность читать о Высшем знании в интернете и переосмысливать происходящие события, глядя на них под другим углом, говорят эксперты.

Сатурн, зайдя в знак Зодиака Рыбы, устроит аудит и ревизию сфер жизни, связанных с энергиями этого знака Зодиака. Учителя, юристы, общественные деятели, политики, волонтёры, представители международных и благотворительных организаций, религиозные лидеры, банкиры, психологи, историки, природоведы, экологи, биологи, философы, литераторы могут ожидать проверок и изменений в ближайшие годы, возможно, также сокращения финансирования.

Данный транзит запустит переосмысление взглядов на этот мир - как на уровне стран, так и в индивидуальном порядке. Возможно, будет формироваться более жёсткая цензура в СМИ, а также ограничение и контроль различных философских течений и мировоззрений.

Рыбы — это знак свободы, в том числе свободы передвижения, поэтому возможно усиление контроля в вопросах поездок и усложнение процедуры получения виз.

В этот транзит будет обостряться поляризация мира и его деление на разные философии, религии и жизненные взгляды. Старые модели будут отживать, а новые будут возникать и подвергаться критике в плане того, насколько они входят в пределы нормы или нет.

В такие астрологические транзиты исторически приходили новые инновации в естественных науках, такие как биология, например могут подниматься темы клонирование и другие подобные, что ставит вопрос: нормально ли это, этично ли это?

"К концу своего транзита Сатурн создаст максимальное напряжение в этих вопросах, после чего 2 июня 2027 года он перейдет в знак Зодиака Овен, управителем которого является Марс. Это может привести к новым военным конфликтам. На наш взгляд, участие в них Украины очень маловероятно. Потому что кроме астрологических транзитов есть астрологические периоды и годовые карты в гороскопе. Украина сейчас выходит из негативных для себя астрологических транзитов и периодов. Будущие возможные военные конфликты могут больше касаться США, Ближнего и Дальнего Востока (в т.ч. Китай), России", - говорят Сухановы.

В целом страны Ближнего и Дальнего Востока могут быть в зоне особого внимания в ближайшие годы.

Транзит Сатурна через знак Зодиака Рыбы также может поднять проблемы, связанные с водой, водной стихией и жидкостями, что повышает вероятность прорыва дамб, цунами и других катастроф разного характера.

Знак Рыбы связан с классическими ценными бумагами и природными ценностями, такими как золото и ему подобные, что может привести к понижению их стоимости. Данный транзит также может снизить цену на нефтепродукты, и страны, которые зависят от них, могут испытывать финансовые трудности.

Страны с религиозно-идеологической формой правления также могут столкнуться с трудностями, если их философия направлена не на благо людей и мира, а на вред.

Анна и Алексей Сухановы в Instagram – instagram.com/jyotishon

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