Для того чтобы не навлечь на себя беду, важно знать о небезопасных днях месяца.

Астрологи и специалисты по эзотерике рекомендуют учитывать фазы луны и просматривать лунный календарь, чтобы знать, когда наступят энергетически положительные и отрицательные периоды. УНИАН выяснил, какие неблагоприятные дни в августе будут.

Опасные дни в августе 2023 - список

Опытные маги утверждают, что в последнем месяце лета таких дат будет всего три. Конечно, составляя лунный календарь на август 2023, мы обозначили несколько не самых удачных дней. Однако важно помнить и о наиболее опасных:

8 августа - будет все валиться из рук, возможны ссоры и конфликты в семье, неудачные покупки, некачественные услуги;

- будет все валиться из рук, возможны ссоры и конфликты в семье, неудачные покупки, некачественные услуги; 12 августа - новые дела окажутся неудачными, поездки - опасными, а финансовые сделки приведут к полному краху в будущем;

- новые дела окажутся неудачными, поездки - опасными, а финансовые сделки приведут к полному краху в будущем; 16 августа - возможно обострение хронических заболеваний, скачки давления, высоки риски ДТП и несчастных случаев.

Кроме этих трех дат, эзотерики предостерегают всех чувствительных людей держаться подальше от романтических проявлений 22 августа. В этот день любые амурные дела не будут успешными, вас настигнут разочарование и боль.

Видео дня

Также осторожными нужно быть и 26 августа - есть шанс получить травму, сломать конечность или лечь в больницу из-за проблем со здоровьем. В течение этой даты лучше не совершать резких движений, не выходить из дома и заниматься рутинными делами.

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