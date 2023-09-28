У Тельцов есть опасность стресса, нервного срыва.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 29 сентября 2023 года для каждого знака Зодиака. Рыбы могут озолотиться, а Девы рискуют проиграть. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте ниже.

Овен

Вероятны существенные затраты на одно важное дело. Не жалейте средств, если это связано с образованием и развитием бизнеса. Также нужно быть терпеливыми с младшими родственниками, детьми. Не говорите слов, о которых будете впоследствии сожалеть.

Телец

Есть опасность стресса, нервного срыва. Вас выводят из себя простые мелочи. Очевидно, нужно взять в делах передышку и насладиться отдыхом. Особенно хорошо помогает уединение, общение с животными и природой.

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Близнецы

Обстоятельства могут потребовать непредвиденных расходов. Не лучшее время, чтобы сорить деньгами. Думайте наперед и просчитывайте дальнейшие шаги. Вечер отлично подходит для семейного ужина. Проявите заботу о членах семьи.

Рак

Отношения могут выйти на следующий этап. Одинокие представители знака получат знаки симпатии. В рабочих вопросах рекомендуется не спешить, чтобы не допустить ошибки.

Лев

Ваша инициативность и деловая хватка дают свои плоды. Но кое-кому вы сильно не нравитесь. Будьте готовы к пакостям, распусканию сплетен. Сила и правда на вашей стороне, и это главное.

Дева

Вы склонны переоценивать свои силы и проявлять упрямство в заведомо проигрышном деле. Тщательно планируйте свою работу. Не стоит быть откровенным и делиться планами на будущее. Больше слушайте, чем рассказывайте.

Весы

Положение звезд благоприятно для приобретения и продажи недвижимости, поездок и учебы. Пятница обещает быть интересной для тех, кто проявит инициативность в делах и встречах. Пассивный отдых не рекомендуется.

Скорпион

Вы способны к серьезной умственной деятельности. Плюс ко всему хорошо работает интуиция. Занимайтесь исключительно важными делами, а не повседневными мелочами. Ваша судьба в ваших руках.

Стрелец

Необходимо больше внимания уделять партнеру. Сегодня вы закладываете фундамент отношений. Некоторые дела можно отложить. Посвятите время своим любимым и родным.

Козерог

Вы склонны хвататься за все дела сразу, хочется везде успеть. Вперед, если чувствуете в себе силы и есть люди, которые готовы оказать поддержку. В противном случае нужно выбрать одно приоритетное направление. Переутомление может негативно сказаться на здоровье.

Водолей

Прекрасное самочувствие может резко смениться плохим. Легко подхватить простуду, если скучать и грустить. Найдите способ, как повеселиться. Можно знакомиться с новыми людьми, встречаться с интересными личностями.

Рыбы

Вероятна хорошая прибыль от денежных вкладов. Приходят идеи прибыльных проектов. Рекомендуется обсудить дело с товарищами. Для романтики плохой день, ваши мысли заняты другим, и партнер может обидеться.

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