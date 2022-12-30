Что такое ретроградный Меркурий и как нельзя себя вести, если не хотите навлечь беду - узнайте в материале УНИАН.

Ретроградный Меркурий - это период, когда первая планета Солнечной системы начинает свое движение в обратную сторону. Сейчас этот период начался с 29 декабря и продлится до 19 января. УНИАН расскажет, что можно и нельзя делать в такое время.

Ранее мы говорили о том, каким знакам Зодиака ретроградный Меркурий испортит жизнь.

Ретроградный Меркурий - как влияет на людей

Астрологи считают, что ретроградный путь планеты пройдет в знаке Козерога с тяжелой "земной" энергетикой. Люди могут ощущать тяжесть и апатию, нежелание что-либо делать, также возможны ухудшения взаимоотношений с близкими. Все это происходит из-за смены энергетик, особенно сильно они ощущаются в начале ретроградности Меркурия.

Видео дня

Период с 29 декабря по 19 января заставит многих людей пересмотреть свои приоритеты, навести порядок в личных и рабочих делах. Вам будет сложно выполнять задачи, которые раньше казались легкими - покажется, что ваша жизнь не радует и не приносит удовольствия. Также есть риск столкнуться с непониманием окружающих, что впоследствии приведет к смене круга общения.

Что можно делать в ретроградный Меркурий 2022

Эксперты по эзотерике считают, что период смены движения планеты благоприятен для:

возвращения долгов;

примирений и налаживания контактов;

прекращения общения с негативными людьми;

планирования будущего;

оплаты счетов и погашения кредитов.

Основной совет астрологов заключается в том, чтобы вы сделали максимум от себя зависящего для очистки собственной жизни. Вам нужно понять, кто вы, чего вы хотите и в каком направлении желаете двигаться. Тогда все лишнее в жизни исчезнет само - остальному вы поможете уйти.

Чего нельзя делать в ретроградный Меркурий 2022

Кроме рекомендаций, существуют и запреты, которые нежелательно нарушать, если вы не хотите войти в Новый год 2023 с грузом проблем. В период ретроградного Меркурия запрещено:

начинать новые проекты;

увольняться и менять место жительства;

покупать дорогостоящие вещи или технику;

брать кредиты;

подписывать важные бумаги.

До 19 января лучше вообще не принимать никаких судьбоносных решений и не совершать резких движений. Займитесь подготовкой к светлому будущему и отложите активность до 20 числа. Руководствуйтесь своей интуицией и здравым смыслом, не доверяйте людям слепо и помните, что спешка никогда ни к чему хорошему не приводит.

Вас также могут заинтересовать новости: