Ваш знак Зодиака может подчеркнуть ваши черты характера, но финансовый успех в значительной степени зависит от труда, обстоятельств и стратегий.

В мире существует примерно 3200 миллиардеров, чье состояние варьируется от чуть более 1 миллиарда долларов до огромных более 200 миллиардов долларов, как у Илона Маска или Джеффа Безоса. LoveToKnow исследовал, какие знаки Зодиака в топе среди миллиардеров.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Знаки Зодиака с наибольшим количеством миллиардеров

- Овен и Весы возглавили список, каждый со своими 9 представителями среди топ-60 богачей.

Видео дня

- Овен: энергия, решительность, настойчивость.

- Весы: дипломатичность, равновесие, стратегическое мышление.

- Стрелец занял третье место, что указывает на способность превращать мечты в конкретные достижения.

Илон Маск (245+ млрд $)

Родился 28 июня 1971 года. Настойчивый, наблюдательный, с мощным воображением. Его успех в Tesla, SpaceX и даже в Twitter (X) является доказательством этого.

Ларри Эллисон (210+ млрд $)

Родился 17 августа 1944 года. Амбициозный и целеустремленный, как типичный Лев, он построил империю Oracle.

Сергей Брин (132+ млрд $)

Родился 21 августа 1973 года. Харизматичный и креативный, сооснователь Google.

Козерог

Джефф Безос (230+ млрд $)

Родился 12 января 1964 года. Символ трудолюбия и амбиций, основатель Amazon.

Марк Цукерберг (201+ млрд $)

Родился 14 мая 1984 года. Практичный и трудолюбивый, он трансформировал социальные сети благодаря Meta (Facebook).

Бернар Арно (172+ млрд $)

Родился 5 марта 1949 года. Мудрый и адаптивный, руководитель империи предметов роскоши LVMH.

Майкл Делл (108+ млрд $)

Родился 23 февраля 1965 года. Новатор в мире домашних технологий.

Ларри Пейдж (138+ млрд $)

Родился 26 марта 1973 года. Лидер с выдающимися идеями, соучредитель Google.

Амансио Ортега (131+ млрд $)

Родился 28 марта 1936 года. Основатель Inditex (Zara), он олицетворяет настойчивость Овна.

Стив Балмер (90+ млрд $)

Родился 24 марта 1956 года. Бывший CEO Microsoft и владелец LA Clippers.

Элис Уолтон (92+ млрд $)

Родилась 7 октября 1949 года. Изящество и баланс помогли ей удержать наследие Walmart.

Дженсен Хуанг (115+ млрд $)

Родился 17 февраля 1963 года. Основатель NVIDIA, лидер в сфере ИИ.

Определяют ли звезды успех?

Ваш знак Зодиака может подчеркнуть ваши черты характера, но финансовый успех в значительной степени зависит от труда, обстоятельств и стратегий. Однако интересно, что у разных знаков есть определенные преимущества, которые помогли им занять место среди самых богатых людей планеты.

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