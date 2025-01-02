В мире существует примерно 3200 миллиардеров, чье состояние варьируется от чуть более 1 миллиарда долларов до огромных более 200 миллиардов долларов, как у Илона Маска или Джеффа Безоса. LoveToKnow исследовал, какие знаки Зодиака в топе среди миллиардеров.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Знаки Зодиака с наибольшим количеством миллиардеров
- Овен и Весы возглавили список, каждый со своими 9 представителями среди топ-60 богачей.
- Овен: энергия, решительность, настойчивость.
- Весы: дипломатичность, равновесие, стратегическое мышление.
- Стрелец занял третье место, что указывает на способность превращать мечты в конкретные достижения.
- Илон Маск (245+ млрд $)
Родился 28 июня 1971 года. Настойчивый, наблюдательный, с мощным воображением. Его успех в Tesla, SpaceX и даже в Twitter (X) является доказательством этого.
- Ларри Эллисон (210+ млрд $)
Родился 17 августа 1944 года. Амбициозный и целеустремленный, как типичный Лев, он построил империю Oracle.
- Сергей Брин (132+ млрд $)
Родился 21 августа 1973 года. Харизматичный и креативный, сооснователь Google.
Козерог
- Джефф Безос (230+ млрд $)
Родился 12 января 1964 года. Символ трудолюбия и амбиций, основатель Amazon.
- Марк Цукерберг (201+ млрд $)
Родился 14 мая 1984 года. Практичный и трудолюбивый, он трансформировал социальные сети благодаря Meta (Facebook).
- Бернар Арно (172+ млрд $)
Родился 5 марта 1949 года. Мудрый и адаптивный, руководитель империи предметов роскоши LVMH.
- Майкл Делл (108+ млрд $)
Родился 23 февраля 1965 года. Новатор в мире домашних технологий.
- Ларри Пейдж (138+ млрд $)
Родился 26 марта 1973 года. Лидер с выдающимися идеями, соучредитель Google.
- Амансио Ортега (131+ млрд $)
Родился 28 марта 1936 года. Основатель Inditex (Zara), он олицетворяет настойчивость Овна.
- Стив Балмер (90+ млрд $)
Родился 24 марта 1956 года. Бывший CEO Microsoft и владелец LA Clippers.
- Элис Уолтон (92+ млрд $)
Родилась 7 октября 1949 года. Изящество и баланс помогли ей удержать наследие Walmart.
- Дженсен Хуанг (115+ млрд $)
Родился 17 февраля 1963 года. Основатель NVIDIA, лидер в сфере ИИ.
Определяют ли звезды успех?
Ваш знак Зодиака может подчеркнуть ваши черты характера, но финансовый успех в значительной степени зависит от труда, обстоятельств и стратегий. Однако интересно, что у разных знаков есть определенные преимущества, которые помогли им занять место среди самых богатых людей планеты.