Делая прогноз, когда умрет последний двойник Путина, Елена Бюн отметила, что это произойдет "вот-вот".

Реальный президент РФ Владимир Путин умер много лет назад, еще до официального развода с супругой Людмилой. Такое мнение в интервью УНИАН высказала таролог Елена Бюн:

"Я думаю, что он уходил в мир иной из-за болезни. В тот момент был придуман проект "Владимир Путин". У него было много двойников, но почти все они тоже ушли в мир иной. Сейчас остались только шуты, которые путают даже отчество. Действительно, настоящего Путина уже давно нет в живых".

Делая прогноз, когда умрет последний двойник Путина, таролог отметила:

Видео дня

"Я думаю, что вот-вот. Понимаете, есть несколько моментов. Сейчас Кремль пытается слепить основного двойника с максимальной схожестью на настоящего Путина. Но это процесс длительный и возникли большие сложности, потому что Патрушев хочет посадить своего сына в кресло президента РФ. То есть пока не решен вопрос с выборами".

Также Бюн отметила, что люди, которые управляют Россией (их около 10) патологически боятся реальной фигуры, которая сядет в кресло Путина, "потому что этот человек может отобрать у них власть и деньги".

"Думаю, что в скором времени мы услышим о смерти Путина. Это вопрос нескольких месяцев или даже одного месяца. Тогда со всеми двойниками может быть покончено", - добавила таролог.

Напомним, экстрасенс Роман Шептицкий также убежден, что настоящий Путин уже давно умер, а вместо него всем показывают двойников.

Вас также могут заинтересовать новости: