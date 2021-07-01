Девиз месяца: "От уединения - к людям".

Гороскоп на июль 2021 рекомендует проявить терпение, чтобы достичь желаемых результатов. Месяц для представителей этого знака поделится на две части: с одной стороны, вы захотите скрыться от всего мира, с другой - выйти в свет, чтобы поделиться с людьми своими достижениями.

Гороскоп карьеры на июль 2021

Читайте такжеАстрологи рассказали, как покорить мужчину согласно его знаку ЗодиакаС 1 по 11 июля вы почувствуете влияние Нептуна. Усугубится ваше нежелание контактировать с людьми. Удача обрушится на тех людей, которые занимаются индивидуальным предпринимательством, а также являются исследователями, изобретателями или программистами. Слияние Урана с Юпитером поможет выгодно вложить средства и улучшить свое материальное положение. Будьте внимательны и не пропустите эту возможность.

С 11 июля в вашу размеренную жизнь «влетит» Меркурий, и вы будете готовы к коммуникациям. Коллеги и друзья благосклонно примут ваше возвращение. Те Раки, которые зависят от работодателя, получат повышение или надбавку. Фрилансеры смогут найти новые заказы. В целом, середина месяца будет благоприятной для финансовых вопросов.

Последняя декада месяца ознаменуется активным досугом: поездками или новыми знакомствами.

В первой половине месяца астропрогноз обещает траты, связанные с профессиональной деятельностью. Вторая половина сулит поступления денег и стабилизацию финансового положения, но всё равно старайтесь не совершать необдуманных покупок.

Любовный гороскоп на июль 2021

Гороскоп на месяц для одиноких Раков говорит, что вы начнете неторопливое движение к романтическим чувствам. Даже если у вас нет конкретной цели, влияние Венеры поможет быть благосклонными к потенциальным партнерам.

Начиная с 11 июля, Меркурий усилит ваше расположение к противоположному полу. И нежелание делать выбор сыграет с вами злую шутку. Есть риск обидеть кого-нибудь или не заметить достойного партнера из-за того, что способности выстраивать серьезные отношения у вас нет. Звезды рекомендуют быть внимательными, особенно 18 и 19 июля. В этот период вы будете находиться под влиянием Луны и получите возможность встретить свою половинку.

Семейным Ракам стоит быть менее требовательными к себе и партнеру. Меркурий усилит все положительные эмоции между вами, поможет наладить домашний уют. Избегайте чувства ревности и постарайтесь уделять больше времени семье и детям.

Гороскоп здоровья на июль 2021

В период с 1 по 11 июля вы будете находиться под влиянием Нептуна. Это время, когда состояние здоровья полностью зависит от эмоций, которые вы испытываете. Если почувствуете, что вас одолевают негативные чувства - справляйтесь с ними всеми доступными методами, не разрушая пространство вокруг себя. 9 и 10 июля астрологи советуют провести на природе, чтобы наладить психологическое здоровье и прийти в норму.

Солнце, которое будет покровительствовать вам с 12 по 22 июля, направит вас быть внимательнее к своему здоровью. Выполните профилактические действия, если страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями. Употребляйте продукты, богатые калием, гуляйте на свежем воздухе. Если хотите избавиться от вредных привычек - лучшего времени не найти.

Плутон, влияющий на Раков в конце месяца, заставит грамотно распоряжаться своей энергией. Тем более, что ее не будет в избытке. Не усердствуйте с активными тренировками. Будьте осторожны, так как можете испытать острую потребность в адреналине. Откажитесь от опасных видов спорта, иначе рискуете получить травму. Лучше прочитайте интересную книгу.

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Автор: Кристина Кащавцева