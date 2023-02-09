Узнайте, что вас ждет в пятницу.

В пятницу, 10 февраля, Раков ждет ураган любви, а Овнам придется принять жуткий приговор, судьба их накажет. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овны столкнутся с неприятностями. Судьба решила преподать вам урок, а потому вам придется отвечать за то, что вы сделали в прошлом. Возможно, это будет жуткий приговор, который обрушит все планы.

Телец

Карты Таро советуют Тельцам отказаться от лишних трат. В этот день вы рискуете потерять свои сбережения и разозлить начальство своей страстью к развлечениям.

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Близнецы

Близнецам пора действовать. Тарологи советуют этому знаку Зодиака решиться на смелый шаг.

Рак

Раков ждет ураган любви, вы будете окружены лаской. Те представители знака, у которых еще нет второй половинки, смогут ее встретить.

Лев

Львам стоит "забить" на мнение окружающих. Делайте то, что вам хочется, не стоит слушать критику.

Дева

Девы могут поймать удачу за хвост, вы можете получить невероятный шанс улучшить свою жизнь. Однако стоит быть внимательнее, вы можете увлечься пустяками и упустить редкую возможность.

Весы

Весам стоит готовиться к тому, что их одолеет хандра. Вы можете сильно грустить, хотя реального повода для этого нет. Вероятно, Весам просто нужно отдохнуть.

Скорпион

Скорпионов ждет успех. Они смогут раскрыться в новом деле и удивить всех окружающих своими скрытыми талантами.

Стрелец

Карты Таро советуют Стрельцам погрузиться в спокойствие. Не стоит горячиться, отложите все важные дела. В этот день вам нужен только покой.

Козерог

10 февраля Козерогам нужно внимательно следить за временем. Вы можете опоздать на важное событие, из-за чего упустите возможность познакомиться с интересным человеком.

Водолей

Водолеев ждет хороший день. Вы твердо стоите на ногах, в вашей жизни появляется стабильность. Однако расслабляться не стоит, все может испортить необдуманное слово, сказанное вами вслух.

Рыбы

В пятницу желание Рыб исполнится. Сбудется то, о чем вы давно мечтали. Разделите счастье со своей семьей.

Ранее астрологи рассказали, что жизнь двух знаков Зодиака скоро превратится в пытку.

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