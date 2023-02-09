На выходных их ждут непростые испытания.

Астрологи предупредили о том, что уже в эти выходные (11-12 февраля) в жизни двух знаков Зодиака начнутся адские испытания. Они потеряют деньги, самоуважение и могут упасть на самое дно. Кому не повезет на выходных - читайте ниже.

Козерог

Козероги рискуют "вляпаться" в крупную аферу. Они будут слишком доверчивы и могут отдать все свои сбережения в руки мошенников. Астрологи предупреждают о том, что Козерогам нельзя никому верить, их попытаются обмануть. Возможно, лгуном окажется даже близкий друг.

Чтобы избежать позорного унижения и потери всех денег, Козерогам стоит изолироваться от общества. Вам нужно залечь на дно. Не соглашайтесь на предложения, даже если они поступят от друзей.

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Водолей

Астрологи считают, что жизнь Водолеев превратится в пытку. На этих выходных они могут столкнуться с чередой неудач и поражений. Вы будете невероятно уязвимы, возможны даже проблемы со здоровьем.

Уделите время отдыху и позаботьтесь о своем организме. Откажитесь от вредных привычек, с ними вы сможете нарубить немало дров, расплата будет очень серьезной. Не стоит ввязываться в авантюры, рисковать здоровьем и спорить с людьми. Опасность будет подстерегать Водолеев везде, а потому лучшее, что вы можете сделать, попросту избегать любых рисков.

Ранее астрологи рассказали, что опасная дата 10.02 принесет агрессию и боль.

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