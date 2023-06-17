Узнайте, что ждет именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили гороскоп на 18 июня 2023 года. В воскресенье Раки рискуют оказаться в одиночестве, а Весы смогут помириться со своими врагами. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам придется много думать и трудиться, вам нужно найти новые возможности и начать какое-то важное дело. Не бойтесь выйти из зоны комфорта. В этот день удача будет на вашей стороне.

Телец

Тельцам стоит проявить максимальное спокойствие. Не позволяйте окружающим вас отвлекать, не поддавайтесь чужому влиянию. Гните свою линию и упорно идите к цели.

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Близнецы

Близнецы получат шанс познакомиться с интересными людьми, которые в чем-то вам очень помогут. Не стесняйтесь и рассказывайте о себе. Вы можете завести друзей, которые будут рядом с вами всегда и во всех ситуациях.

Рак

В этот день Раки рискуют оказаться в одиночестве. Возможно, это пойдет вам на пользу. Обдумайте свои планы, выберите новые цели и проанализируйте ошибки.

Лев

В этот день вы попытаетесь привлечь к себе внимание окружающих. Однако будьте осторожны, Львы могут оконфузиться и стать посмешищем. Не спешите с провокациями.

Дева

Девам стоит заняться уборкой и навести порядок не только в доме, но и своих мыслях. Оставьте в прошлом весь негатив и очистите свое пространство. Так вы сможете быстрее настроиться на правильный лад.

Весы

Весам повезет, они смогут добиться желанного перемирия с врагами. Однако не думайте, что это продлится долго. Вам стоит с осторожностью относиться ко всем обещаниям, не теряйте бдительность.

Скорпион

Скорпионы могут понять, что им не хватает времени. Вы часто опаздываете и не всегда успеваете сделать все, что планируете. Проблема в том, что вы отвлекаетесь на пустяки, которые мешают вам развиваться.

Стрелец

Стрельцы могут получить неожиданную прибыль. Вас решат премировать на работе или же кто-то из родственников внезапно начнет страдать "приступом щедрости". Принимайте все с благодарностью и тратьте деньги с умом.

Козерог

Козерогам стоит отбросить все сомнения. Пришло время воплотить в жизнь свою мечту, начинайте действовать. Попросите совета у друзей, если сомневаетесь, с чего начать.

Водолей

День будет хорошим, Водолеи могут отдохнуть и провести время в приятной компании. Помимо этого, у вас есть шанс встретить свою любовь. Устройте себе каникулы и забудьте на время о работе.

Рыбы

Рыбам стоит решиться на перемены. Начните с малого, обновите гардероб или сделайте новую стрижку. Отбросьте сомнения и страхи, у вас все получится.

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