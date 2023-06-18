Рассказываем, можно ли назвать ребенка иностранным именем и какие варианты лучше вообще не рассматривать.

Выбор имени для ребенка - ответственное дело, за которое берутся многие девушки уже в период беременности. Сыну или дочери нужно давать счастливые имена, поэтому УНИАН выяснил, от каких вариантов желательно отказаться.

Какими именами нельзя называть мальчиков - список

Эзотерики составили подробный список из пяти имен, которыми лучше не называть сыновей, чтобы не навлечь на них неприятности и беды:

Роман - вырастет нестабильным, будет регулярно менять женщин, работу, место жительства в поисках идеала, которого так и не найдет.

- вырастет нестабильным, будет регулярно менять женщин, работу, место жительства в поисках идеала, которого так и не найдет. Егор - окажется слишком любознательным и бесстрашным, а потому зависимым от опасностей и адреналина, может попасть в неприятности.

- окажется слишком любознательным и бесстрашным, а потому зависимым от опасностей и адреналина, может попасть в неприятности. Олег - получит судьбу "маминькиного сынка", который ни в чем не знает отказа и, повзрослев, начнет вести себя как капризный ребенок.

- получит судьбу "маминькиного сынка", который ни в чем не знает отказа и, повзрослев, начнет вести себя как капризный ребенок. Николай - прославится, как бабник и дамский угодник, будет иметь много романтический связей, но в итоге останется в одиночестве.

- прославится, как бабник и дамский угодник, будет иметь много романтический связей, но в итоге останется в одиночестве. Аркадий - будет зависимым от денег, станет жадным и мелочным, рискует никогда не найти профессию своей мечты и достигнуть высот.

Также некоторые будущие мамы задают астрологам вопросы о том, можно ли назвать ребенка Иисус - в честь спасителя нашего. В православии считается, что сына категорически запрещено называть в честь богов, чтобы не разгневать их. Такой жест высшими силами будет воспринят, как издевательство.

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Женские имена с негативным значением - перечень

Несчастливые имена могут быть не только у мужчин, но и у женщин. Рекомендуем ознакомиться со списком ниже, чтобы не поставить крест на своем ребенке:

Александра - будет иметь мужской характер, вряд ли сможет поладить с противоположным полом, из-за чего останется одна.

- будет иметь мужской характер, вряд ли сможет поладить с противоположным полом, из-за чего останется одна. Тамара - вырастет ревнивой собственницей, которая будет постоянно контролировать своих молодых людей, из-за чего они не выдержат давления и уйдут.

- вырастет ревнивой собственницей, которая будет постоянно контролировать своих молодых людей, из-за чего они не выдержат давления и уйдут. Вера - не сможет найти единомышленников и друзей из-за своей природной скромности и трусости, рискует оказаться в эпицентре частых обманов.

- не сможет найти единомышленников и друзей из-за своей природной скромности и трусости, рискует оказаться в эпицентре частых обманов. Инна - прославится, как "склочная баба", с которой тяжело поладить, поэтому может быстро потерять и друзей, и любимого, и работу из-за манеры общения.

- прославится, как "склочная баба", с которой тяжело поладить, поэтому может быстро потерять и друзей, и любимого, и работу из-за манеры общения. Надежда - с самого детства будет пытаться оправдывать ожидания родных, не проявлять свою волю, из-за этого превратится в "серую мышку" с несчастливой судьбой.

Также стоит понимать, почему нельзя называть детей в честь кого-то - ваша дочь рискует повторить кармический путь человека, носившего такое же имя. Особенно это касается умерших людей.

По той же причине желательно не называть детей, рожденных в Украине, иностранными именами - таким образом вы прерываете связь ребенка с родом, и малыш может не получить духовную защиту от своих предков.

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