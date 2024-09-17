Четыре знака особенно почувствуют влияние этой лунной фазы.

Полнолуние 18 сентября принесет с собой мощную волну энергии, которая может кардинально изменить жизнь некоторых знаков Зодиака. Это будет время перемен, эмоциональных потрясений и неожиданных поворотов. Вселенная активизирует внутренние силы, побуждая к действиям, которые могут перевернуть устоявшийся порядок.

Овен

Для Овнов это полнолуние станет переломным моментом в личной жизни. Возможны глубокие эмоциональные переживания, которые заставят пересмотреть свои отношения с окружающими. Конфликты, которые долгое время зрели внутри, могут выйти на поверхность, требуя решения. Однако именно этот кризис даст вам силы начать новый этап, более искренний и честный по отношению к себе и другим.

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Рак

Раки особенно чувствительны к фазам луны, и полнолуние 18 сентября может принести вам неожиданные перемены в семье. Возникнет желание погрузиться в прошлое, переоценить свои связи с близкими людьми. Возможно, всплывут старые воспоминания или нерешенные вопросы, которые теперь будут требовать вашего внимания. Это время, когда важно найти гармонию и восстановить эмоциональное равновесие.

Весы

Для Весов полнолуние откроет новый этап в вопросах карьеры и общественного положения. Вам придется сделать важный выбор между личными интересами и профессиональными обязанностями. Возможны внезапные изменения на работе или новые предложения, которые заставят вас пересмотреть свою текущую стратегию. Не бойтесь брать на себя ответственность, это время для больших перемен.

Водолей

Водолеи почувствуют особенное напряжение в области дружбы и социальных связей. Это полнолуние может вскрыть скрытые конфликты с друзьями или коллегами. Возможно, вам придется пересмотреть свои отношения с определенными людьми, а также понять, кто действительно поддерживает вас, а кто мешает вашему развитию. Очищение круга общения поможет вам двигаться вперед с новыми силами и перспективами.

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