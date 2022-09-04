Близкие к полнолунию дни хорошо подойдут для творчества и медитации.

В близкие к полнолунию 10 сентября дни обострятся эмоции и интуиция, может ощущаться рассеянность, будет трудно найти внутреннюю опору, так как значительно усилится воображение. Чтобы сохранить связи с реальностью, придется сильно постараться.

Такой прогноз сделала астролог Елена Зимовец.

"10 сентября – полнолуние в 17°41' Рыб в секстиле в Ураном, в широком соединении с Нептуном. 10 сентября – Меркурий станет ретроградным на оппозиции с Юпитером, и это вносит важные особенности в ситуации этого периода. В дни вблизи этого полнолуния может быть раскрытие старых секретов, поэтому берегите свои тайны, чтобы избежать огласки", – отметила она. Видео дня

По словам астролога, время хорошо подходит для творчества и медитации.

"Могут быть вещие сны. Это подходящие, чтобы расстаться с "дурными" привычками и зависимостями, в том числе отношениями зависимости. Если в партнерстве или браке были существенные разногласия, в отношениях могут обостриться проблемы. Нужно поддерживать конструктивный уровень диалога, если необходимо обсуждение, тем более обсуждение спорных вопросов. Это время может привести к пересмотру контрактов или деловых соглашений", – добавила Зимовец.

Ранее астролог назвала знаки Зодиака, жизнь представителей которых круто изменит полнолуние 10 сентября.

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