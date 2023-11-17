Попробуйте догадаться, какой вид спорта подобрали для Козерогов или Дев.

Для каждого знака Зодиака вид спорта, который отражает их конкурентные и спортивные преимущества.

Овен - бокс

Овну нравится грубость. Управляемый Марсом Овен всегда готов к конфликту и не отступит легко от вызова. Вот почему они преуспеют на боксерском ринге. Бокс не для слабонервных, так как неправильный удар может привести к серьезной травме. Овен наверняка окажется достаточно смелым, чтобы пойти на такой риск.

Телец - гольф

Гольф - один из самых роскошных и элегантных видов спорта, и это именно то, что нравится Тельцу. Вместо того, чтобы потеть, Телец предпочел бы пойти на прогулку и в тишине готовиться к своей очереди. Больше всего на свете Телец не хочет выполнять ненужную дополнительную работу, поэтому им нравится идея заниматься спортом, пока кедди следует за ними повсюду, неся все вещи.

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Близнецы - баскетбол

Близнецы всегда добавляют немного изящества во все, что они делают, поэтому баскетбол - это их игра. Ни один другой вид спорта не обладает таким уровнем развязности и изящества, как баскетбол, поскольку каждый игрок может добавить свой собственный фирменный прием.

Рак - американский футбол

Ни один вид спорта не ассоциируется больше с лояльностью, самобытностью и патриотизмом, чем американский футбол. Ни один знак Зодиака не заботится больше о доме, происхождении и корнях, чем Рак. И даже если ваша команда проигрывает, вы остаетесь с ней до самого конца, как и Рак поступает во всем и всегда.

Лев - гимнастика

Лев - величественный огненный знак, обладающий достаточной силой, чтобы прорываться сквозь мир. Но что действительно определяет Льва, так это его желание выступать и выражать себя. Стать гимнастом - непростая задача, но у Лео достаточно огня, чтобы и удивить публику, и вернуться домой с Олимпийских игр с "золотом".

Дева - бейсбол

Дева любит стильный, уважаемый и обоснованный вид спорта, поэтому этот земной знак напоминает бейсбол.

Весы - теннис

Теннис - завораживающий, эмоциональный вид спорта, который основан на силе и сдержанности. Потому-то это вид спорта Весов, в котором два соперника сосредоточены на площадке и вступают в игру "один за другим". Весы - знак зодиака отношений один на один, и они понимают ценность грубой, непрошеной силы, а также необходимость контроля и умеренности.

Скорпион - хоккей

Скорпион - это стремление подняться на ступеньку выше, а хоккей с шайбой - это спорт для людей, которые любят играть жестко. Хаос этой игры как раз по душе Скорпиону.

Стрелец - футбол

Футбол, который практикуется во всех уголках мира, является универсальным видом спорта, преодолевающим языковые барьеры и культурные различия. Футбол расширяет пределы Земли во многом так же, как Стрелец всегда сосредотачивается на общей картине. Стрелец - гибкий и мощный огненный знак, благодаря чему он умеет извиваться через поле игроков противника, не теряя при этом мяча.

Козерог - лыжи

Когда дело доходит до астрологии, Козерог всегда является знаком Зодиака, который ассоциируется с классом, престижем и доминированием. В конце концов, Марс - бог войны - возвышается в Козероге, что делает его способным привести армию к победе. А катание на лыжах не только является зимним видом спорта, который излучает статус и богатство, но и не было создано с намерением превратить его в игру. Фактически, лыжи изначально были разработаны для военных целей.

Водолей - плавание

Несмотря на то, что у Водолея часто бывает много друзей, в его личности всегда есть тихая часть, которая процветает, когда вокруг никого нет. И хотя команда по плаванию заполнена людьми, каждый пловец должен оставаться на своей дорожке и мчаться сквозь подводную тишину.

Рыбы - серфинг

Серфинг - один из самых духовных видов спорта, поскольку он требует от тех, кто ним занимается, буквально стать единым целым с волнами, скользя по необузданной, дикой силе океана. Рыбы любят плыть по течению и мечтать, и серферам приходится позволять своим мыслям блуждать в ожидании прихода идеальной волны. И когда это происходит, Рыбы могут выйти за границы реальности.

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