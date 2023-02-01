Карты Таро сулят Близнецам толчок к новым свершениям

В четверг, 2 февраля, Овнам точно стоит покупать лотерейный билет, ведь удача будет на их стороне. Однако повезет не всем знакам Зодиака, Водолеям лучше приготовиться к непростому дню. Что карты Таро сулят именно вам - читайте в гороскопе от УНИАН ниже.

Овен

Овнам можно на время забыть обо всех переживаниях. Этот день принесет вам много счастья, вы сорвете настоящий джекпот, если решите проверить свою удачу.

Телец

Тельцам стоит задуматься о том, правильно ли они поступают. Возможно, вы слишком подавляете свои желания и стараетесь угодить окружающим.

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Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам толчок к новым свершениям. Не упустите эту возможность, все получится.

Рак

2 февраля Ракам можно ждать сюрпризов. Возможно, вас удивит вторая половинка или же кто-то из друзей решит порадовать вас своим визитом.

Лев

Львов ждет непростая ситуация, из которой они смогут легко выбраться, если не позволят окружающим навязать свое мнение. Будьте тверды и не слушайте никого, кто пытается вас переубедить.

Дева

Карты Таро советуют Девам внимательно смотреть по сторонам и себе под ноги. Нет, вы не споткнетесь, просто можете упустить важный знак от вселенной, если не будете внимательными.

Весы

Весам захочется достичь новых вершин, однако они могут сильно разочароваться. Попросите о помощи, лучшие друзья не бросят вас в беде и дадут действительно ценный совет.

Скорпион

Скорпионам очень повезет, они смогут возродить давно утраченную связь и начать все по-новому. Доверьтесь своей интуиции и не сомневайтесь в своих решениях.

Стрелец

Карты Таро советуют Стрельцам не горячиться. Вы можете совершить большую ошибку.

Козерог

Козероги проведут день в кругу своей семьи. Насладитесь этим временем и уделите время всем своим родственникам.

Водолей

Карты Таро советуют Водолеям переждать бурю, которая на них надвигается, в одиночестве, пришло время все переосмыслить. Также вас могут ждать большие потери.

Рыбы

Рыб ждет спокойный и размеренный день. Не сворачивайте с пути, по которому идете.

Ранее астрологи назвали два знака Зодиака, которые останутся без денег и потеряют все сбережения в феврале.

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