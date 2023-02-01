По мнению астрологов, Овны будут слишком смелыми и пойдут на неоправданный риск.

Февраль принесет немало рисков для некоторых знаков Зодиака. В этом месяце судьба отвернется от представителей двух знаков, им стоит отказаться от трат и проявить максимальную осторожность. Кто останется без денег в феврале - читайте ниже.

Овен

По мнению астрологов, Овны будут слишком смелыми и пойдут на неоправданный риск. В этом месяце вам категорически нельзя заниматься экстримом, ведь существует большая вероятность получения травм. Лечение будет очень дорогим, на него придется потратить все свои сбережения.

Если Овны смогут отказаться от риска и усмирят свой авантюризм, то проблем можно будет избежать. Однако вам все равно стоит внимательно отнестись к своему здоровью. Астрологи считают, что болезни или другие проблемы с организмом могут стать главным источником трат для Овнов.

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Стрелец

Стрельцам стоит готовиться к тому, что в их жизни многое поменяется. Эти перемены могут быть болезненными, некоторые из них сильно ударят по кошельку. Астрологи предупреждают Стрельцов о больших потерях, вас может обмануть лучший друг, который попытается опустошить ваши карманы.

Также возможны проблемы на работе. Вы слишком много на себя взваливаете, а потому не всегда успеваете выполнить все задачи. Начальство может сильно разозлиться и даже урезать вам зарплату.

Напомним, ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которые наоборот будут удачливыми и пополнят свои карманы в феврале.

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