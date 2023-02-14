Астрологи предупредили о том, что 15 февраля, в день опасного взаимодействия Нептуна и Венеры, людей ждут проблемы. Возможны провокации, вспышки гнева. Как уберечься от опасности и чего ждать от этого дня - читайте ниже.
По мнению экспертов, 15.02 люди будут пытаться манипулировать друг другом и совершать подлые поступки. В этот день стоит проявить максимальную осторожность и взвешивать каждое слово, ведь любая необдуманная мысль, сказанная вслух, может привести к вспышке ярости и серьезному скандалу.
Откажитесь от вредных привычек. Вы будете сильно рисковать, если увлечетесь алкоголем или плохой едой. В этот день могут обостриться все болезни, даже те, о которых вы не подозревали. Стоит заняться йогой, подышать свежим воздухом, можно сходить на осмотр к врачу.
Не пытайтесь прыгнуть выше головы. 15 февраля многие люди будут разочарованы. Вам может казаться, что вы полны сил, но это лишь иллюзия. Не стоит брать на себя слишком много и давать обещания, которые вы не сможете выполнить. Астрологи советуют не переутомляться, лучше отдохните и займитесь творчеством.
Слушайте разум, а не сердце. Нептун "заблокирует" интуицию, а потому вам не стоит верить своим предчувствиям. Оценивайте ситуации трезво и не рискуйте.
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