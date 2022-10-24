Астрологи говорят, что новолуние второго месяца осени является особенным - оно наступает в один день с другим, не менее важным астрономическим явлением. В эту дату нас ждет еще и черное солнечное затмение 25 октября 2022 года. УНИАН расскажет, чем особенно новолуние в 2022 году и как себя вести, чтобы не разгневать Вселенную.
- Когда будет новолуние в октябре 2022 - точное время
- Что нельзя делать в новолуние 25 октября 2022 года
- Что можно делать в новолуние 25 октября 2022
- Какие обряды можно делать на новолуние в октябре 2022
Ранее мы составляли подробный лунный календарь на октябрь 2022, чтобы вы могли удачно планировать свои дела.
Когда будет новолуние в октябре 2022 - точное время
Новая луна взойдет на небе 25 октября в 10:36 по Киеву. По ведической астрологии она окажется в знаке Весы, по западной - в Скорпионе. Из-за того, что в эту же дату наступает солнечное затмение, следует быть максимально осторожными.
Все события, которые произойдут 25 октября, обнажат ваши истинные проблемы - начнут рушиться те сферы жизни, которые не имеют устойчивости. К примеру, если вас не устраивает работа - могут быть конфликты с коллегами. Если вы живете с нелюбимым человеком - начнете ссориться. Эксперты по эзотерике рекомендуют воспринимать новолуние, как трансформационный период и шанс от Вселенной изменить свою жизнь.
Что нельзя делать в новолуние 25 октября 2022 года
Если вы не хотите, чтобы ваша жизнь превратилась в кошмар, постарайтесь воздержаться от следующих действий:
- не тратьте деньги попусту, будьте экономнее;
- не вступайте в конфликты с людьми;
- не проводите хирургических операций;
- не обижайтесь, не нервничайте лишний раз;
- не завидуйте и не жадничайте;
- не заключайте никаких важных сделок;
- не увольняйтесь и не меняйте место жительства.
Новолуние 25 октября опасно, как так все отрицательные энергии будут воздействовать на вас в полной мере. Старайтесь сохранять спокойствие и здравомыслие, не поддавайтесь на провокации.
Что можно делать в новолуние 25 октября 2022
Астрологи составили перечень дел, которые можно выполнять, чтобы привлечь удачу в новолуние:
- медитировать или общаться с психологом;
- заниматься творчеством;
- отдыхать и слушать свою интуицию;
- мириться, если с кем-то в ссоре;
- заниматься благотворительностью;
- проводить время на природе.
В эту дату важно начать новый жизненный цикл - решить дела, которые мешают идти дальше. Вы можете впасть в состояние неопределенности, но не переживайте - ясность наступит позже. То, что для вас не важно, утратит свою значимость окончательно, а более насущные вопросы выйдут на первый план.
Какие обряды можно делать на новолуние в октябре 2022
Существует несколько обрядов, которые можно проводить в день новой луны и солнечного затмения. Во-первых, можно провести несколько самых простых:
- написать письмо Вселенной со своими страхами, а затем сжечь его;
- рассказать о своих желаниях рядом с любым открытым источником воды;
- разжечь огонь и поведать ему о своих мечтах, настраиваясь на позитив.
Если во время ритуалов вы услышите треск или брызги, увидите "танцующие" языки пламени - будьте уверены, что Высшие силы услышали ваши просьбы.
Обряд на богатство
В день новолуния зажгите зеленую свечу, посмотрите на луну и произнесите заветные слова:
Пoд нeбecным cвoдoм, пoд paдугoй зaвeтa, пoд coнмoм aнгeльcким лeжит дocкa cepeбpянaя. Kтo eё вoзьмёт, тoму Бoг дaёт пpocимoe, жeлaннoe. Пepcт мoй нa дocкe тoй, a в дoлe мoeй мeчтa зaвeтнaя. Aминь.
Для православных верующих есть другой обряд - нужно взять в руки горсть монет, закрыть глаза и представить, как их количество увеличивается - так, что они со звоном падают на пол. Затем вы должны обратиться к Богу:
Ииcуc Xpиcтoc, oпopa и нaдeждa мoя, Дeвa Mapия, пpecвятaя зaщитницa, шли пo нeбу дa дeньги пpocыпaли. A я шeл, дeньги coбиpaл, дoмoй пpинocил, cвeчи зaжигaл. Пуcть пpидeт в мoй дoм бoгaтcтвo, пуcть нe буду знaть нищeты дa бeднocти. Дeньги в дoм, бeдa зa пopoг. Дa будeт тaк! Aминь.
На следующие день потратьте эти деньги с удовольствием и во благо.
Обряд на желание
Взять стакан, наполнить его чистой водой (не из-под крана), поставить так, чтобы на него падал свет луны, и сказать:
Boдa бeгущaя, зaмpи, ocтaнoвиcь в cocудe cём! Meчту излитую, в тaйнe cepдцa xpaнимую, cилoй нaпoлни. Будь мнoй, a я буду c (кopoткo oзвучить жeлaниe). Иcтиннo!
Утром, когда вода зарядится вашей энергией, вы должны прошептать над стаканом свое желание, а затем выпить воду.