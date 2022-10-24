Чем опасно новолуние в октябре 2022 года, как уберечь себя в этот день - узнайте в материале УНИАН.

Астрологи говорят, что новолуние второго месяца осени является особенным - оно наступает в один день с другим, не менее важным астрономическим явлением. В эту дату нас ждет еще и черное солнечное затмение 25 октября 2022 года. УНИАН расскажет, чем особенно новолуние в 2022 году и как себя вести, чтобы не разгневать Вселенную.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на октябрь 2022, чтобы вы могли удачно планировать свои дела.

Когда будет новолуние в октябре 2022 - точное время

Новая луна взойдет на небе 25 октября в 10:36 по Киеву. По ведической астрологии она окажется в знаке Весы, по западной - в Скорпионе. Из-за того, что в эту же дату наступает солнечное затмение, следует быть максимально осторожными.

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Все события, которые произойдут 25 октября, обнажат ваши истинные проблемы - начнут рушиться те сферы жизни, которые не имеют устойчивости. К примеру, если вас не устраивает работа - могут быть конфликты с коллегами. Если вы живете с нелюбимым человеком - начнете ссориться. Эксперты по эзотерике рекомендуют воспринимать новолуние, как трансформационный период и шанс от Вселенной изменить свою жизнь.

Что нельзя делать в новолуние 25 октября 2022 года

Если вы не хотите, чтобы ваша жизнь превратилась в кошмар, постарайтесь воздержаться от следующих действий:

не тратьте деньги попусту, будьте экономнее;

не вступайте в конфликты с людьми;

не проводите хирургических операций;

не обижайтесь, не нервничайте лишний раз;

не завидуйте и не жадничайте;

не заключайте никаких важных сделок;

не увольняйтесь и не меняйте место жительства.

Новолуние 25 октября опасно, как так все отрицательные энергии будут воздействовать на вас в полной мере. Старайтесь сохранять спокойствие и здравомыслие, не поддавайтесь на провокации.

Что можно делать в новолуние 25 октября 2022

Астрологи составили перечень дел, которые можно выполнять, чтобы привлечь удачу в новолуние:

медитировать или общаться с психологом;

заниматься творчеством;

отдыхать и слушать свою интуицию;

мириться, если с кем-то в ссоре;

заниматься благотворительностью;

проводить время на природе.

В эту дату важно начать новый жизненный цикл - решить дела, которые мешают идти дальше. Вы можете впасть в состояние неопределенности, но не переживайте - ясность наступит позже. То, что для вас не важно, утратит свою значимость окончательно, а более насущные вопросы выйдут на первый план.

Какие обряды можно делать на новолуние в октябре 2022

Существует несколько обрядов, которые можно проводить в день новой луны и солнечного затмения. Во-первых, можно провести несколько самых простых:

написать письмо Вселенной со своими страхами, а затем сжечь его;

рассказать о своих желаниях рядом с любым открытым источником воды;

разжечь огонь и поведать ему о своих мечтах, настраиваясь на позитив.

Если во время ритуалов вы услышите треск или брызги, увидите "танцующие" языки пламени - будьте уверены, что Высшие силы услышали ваши просьбы.

Обряд на богатство

В день новолуния зажгите зеленую свечу, посмотрите на луну и произнесите заветные слова:

Пoд нeбecным cвoдoм, пoд paдугoй зaвeтa, пoд coнмoм aнгeльcким лeжит дocкa cepeбpянaя. Kтo eё вoзьмёт, тoму Бoг дaёт пpocимoe, жeлaннoe. Пepcт мoй нa дocкe тoй, a в дoлe мoeй мeчтa зaвeтнaя. Aминь.

Для православных верующих есть другой обряд - нужно взять в руки горсть монет, закрыть глаза и представить, как их количество увеличивается - так, что они со звоном падают на пол. Затем вы должны обратиться к Богу:

Ииcуc Xpиcтoc, oпopa и нaдeждa мoя, Дeвa Mapия, пpecвятaя зaщитницa, шли пo нeбу дa дeньги пpocыпaли. A я шeл, дeньги coбиpaл, дoмoй пpинocил, cвeчи зaжигaл. Пуcть пpидeт в мoй дoм бoгaтcтвo, пуcть нe буду знaть нищeты дa бeднocти. Дeньги в дoм, бeдa зa пopoг. Дa будeт тaк! Aминь.

На следующие день потратьте эти деньги с удовольствием и во благо.

Обряд на желание

Взять стакан, наполнить его чистой водой (не из-под крана), поставить так, чтобы на него падал свет луны, и сказать:

Boдa бeгущaя, зaмpи, ocтaнoвиcь в cocудe cём! Meчту излитую, в тaйнe cepдцa xpaнимую, cилoй нaпoлни. Будь мнoй, a я буду c (кopoткo oзвучить жeлaниe). Иcтиннo!

Утром, когда вода зарядится вашей энергией, вы должны прошептать над стаканом свое желание, а затем выпить воду.

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