5 ноября в 23:15 состоится последнее новолуние осени.

Астрологи говорят, что период новолуния - наиболее благоприятное время для новых начинаний. Несмотря на положительное влияние небесного светила, многие люди окажутся под его влиянием и станут раздражительными, вспыльчивыми, эмоциональными.

Ранее мы рассказывали, какой гороскоп на 5 ноября составили астрологи для всех знаков Зодиака, а сегодня поговорим о том, чем же особенно новолуние в ноябре 2021.

Новолуние 5 ноября 2021 - как влияет на людей

Новая луна взойдет на небе 5 ноября в 23:15 по Киеву и окажется в созвездии Скорпиона. Специалисты по эзотерике предупреждают, что этот период несет в себе мощную энергетику, пробуждает активность и желание двигаться вперед. Именно поэтому вполне вероятны вспышки гнева, раздражительности и нетерпимости.

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на ноябрь: лучшие дни для посещения парикмахерскойЛюди с сильным характером переживут новолуние проще - они трансформируют поток энергии в правильное русло, смогут продвинуться по службе, наладить отношения и круто изменить свою жизнь. Все остальные рискуют поссориться с близкими, совершить тонну опрометчивых поступков и даже уйти в себя.

Интересно, что именно в ноябре у многих из вас возникнет интерес к эзотерике и потустороннему миру. Дети могут стать неуправляемыми и даже дерзкими, а вам захочется постичь тайные знания. Не удивляйтесь - текущий месяц богат мистическими событиями, предстоящие лунное затмение и полнолуние никого не оставят в стороне.

Что можно делать в новолуние

Астрологи рекомендуют отдохнуть душой и телом, очистить организм, избавиться от вредных привычек и полюбить себя. Если вы давно хотели попробовать диеты или детокс-программы, сейчас - самое время. Кстати, одной из самых популярных и эффективных программ питания до сих пор считается диета Дюкана.

Кроме того, можно убрать в доме, выбросить все ненужное и начать жизнь с чистого листа. В новолуние много читайте, гуляйте и наполняйтесь энергией планеты.

Что нельзя делать в новолуние

Для того, чтобы не накликать гнев высших сил и не оказаться на обочине жизни из-за мощной энергетики луны, не игнорируйте рекомендации астрологов. В новолуние запрещается:

конфликтовать, ссориться, обижаться;

занимать деньги или давать их в долг;

путешествовать, переезжать;

вступать в брак;

проводить хирургические операции;

менять работу.

В целом, судьбоносных решений в ноябре лучше избегать, так как сердца требуют перемен из-за сильного влияния планеты и могут потом заставить вас разочароваться.

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Автор: Кристина Кащавцева