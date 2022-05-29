Им нужно быть внимательнее в этот период.

Астрологи рассказали, как новолуние в Близнецах повлияет на жизнь некоторых знаков Зодиака. В этот список попали Стрельцы, Рыбы и Тельцы.

Специалисты говорят о том, что 30 мая жизнь этих знаков Зодиака начнет меняться. И только от них зависит, в какую сторону.

Отмечается, что новолуние в Близнецах - это период, так называемых, эмоциональных качелей. Представители этих зодиакальных созвездий могут как взлететь, так и упасть. Также у них может наблюдаться эмоциональное выгорание.

В романтических отношениях у них также не будет все гладко. Могут возникать ссоры, выяснения отношений.

Кроме того, Стрельцы, Рыбы и Близнецы могут запутаться в собственных мыслях. У них может появиться тревога за будущее, страх и апатия.

Остальным знакам Зодиака переживать не стоит. Для них этот период пройдет незаметно. Более того, новолуние в Близнецах некоторым из них может принести финансовую прибыль и даже новые романтические знакомства.

Напомним, "Черная Луна" 30 мая перевернет с ног на голову жизнь трех знаков Зодиака.

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