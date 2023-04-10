Астрологи выделили шесть счастливчиков.

Астрологи рассказали, что новая неделя с 10 апреля принесет радостные новости представителям шести знаков Зодиака. Кто в этом списке и к чему им себя готовить уже с понедельника - читайте в материале.

Телец

Тельцам вернут неожиданные долги. Неожиданные - это по той причине, что они уже и забыли о том, что кому-то давали деньги. Сейчас же человек объявится и решит рассчитаться с Тельцами.

Рак

На горизонте Раков видны перспективы на любовные приключения. В течение этой недели человек, который уже положил глаз на Рака, может дать о себе знать: пригласит на свидание, устроит романтический ужин, заявится с цветами или как-то по-хорошему удивит.

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Дева

Девы - еще один знак из списка счастливчиков. На этой неделе они могут реализовать свои планы, которые давно намечали, но все никак не могли довести до цели. Появятся новые возможности, что не может не радовать.

Стрелец

Стрельцам новая неделя апреля сулит знакомства, новые увлечения, огромный прилив сил и мотивации. Это может быть обусловлено рядом хороший событий в первые дни недели.

Водолей

Водолеям на этой неделе могут предложить выгодный проект или новую более выгодную должность. Также их могут продвигать по службе. Семья будет за них очень рада!

Рыбы

Рыбы, которые в последнее время ощущают упадок сил и опустошение, наконец смогут побороть эти чувства. Звезды пророчат им финансовое поощрение, которое мотивирует работать больше и усерднее.

Напомним, названы самые опасные и злые знаки Зодиака, с которыми не стоит дружить.

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